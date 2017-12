Vánoční poselství. Ještě jednou a jinou optikou

Když se řekne »okurková sezona«, nemyslí se tím období, kdy sklízíme chutnou zeleninu, ale takové, které nastává například teď, mezi vánočními svátky. Moc se toho doma ani ve světě neděje, přesto potřebují novináři zaplnit stránky svých periodik. A tak je potřeba komentovat leccos. A protože se toho skutečně moc nestalo, byl v tomto týdnu pod mikroskopem především projev prezidenta Miloše Zemana na Štěpána.

Takzvané novoroční poselství zhodnotili politici, ale i politologové. Co mi přijde nejúsměvnější, je, že se k němu jako o závod – nejen na základě podnětů od novinářů, dychtivých nedat před čtenáři najevo »okurku« - vyjadřovali Zemanovi konkurenční kandidáti. Co asi tak mohli říci? Kdyby projev pochválili, byli by sami proti sobě. To je, jako byste chtěli, aby kandidát na zlatou medaili v jakékoli sportovní disciplíně dobrovolně propůjčil svého trenéra (ale i kondičního znalce či výživového poradce) největšímu sokovi.

A tak jsme si mohli přečíst například hodnocení Michala Horáčka. Což o to, kolegy novináře, kteří mu dávají slovo, chápu. Okurka je okurka. Ale jeho hodnocení Zemanova projevu mě rozesmálo. Souhlasí s prezidentem v tom smyslu, že v EU i NATO bychom opravdu měli hrát roli sebevědomého partnera, nicméně je »toho názoru, že taková politika se dělá lépe v Bruselu, Paříži či Berlíně, a ne v Moskvě nebo Pekingu.«

Ano, plně chápu. Než Čína nebo Rusko, odkud pro náš stát, i vzhledem k aktivitě současného pana prezidenta, tečou miliardy díky obchodním investicím, je nám blíže Německo nebo byrokracie EU, z níž nám v poslední době plynou především nesmyslné zákazy a příkazy, v čele s těmi týkajícími se kvót uprchlíků, které bychom měli přijmout, anebo s diskriminujícími smlouvami typu CETA.

Jsem toho názoru, že sebevědomá politika se dá konat jen u nás doma v České republice. A s otevřenou náručí všemu dobrému, co přichází ze Západu i z Východu. A uzavřenou všemu špatnému, co přilétává do srdce Evropy ze všech světových stran okolo. Tak, jak to dělal Miloš Zeman pět let. Zato Michal Horáček by si evidentně jezdil pro příkazy a zákazy od Junckera a Merkelové. Včetně přikývnutí nesmyslným kvótám. Děkuji, takového prezidenta nechci.

I takovou optikou se dá dívat na Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana a na to, co následovalo poté…

Petr KOJZAR