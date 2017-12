Země úspěšná i naštvaná

Nehodlám rozebírat novoroční projev Miloše Zemana. To ponechávám politikům a politologům. Ostatně není ani tak podstatné, co řekl, ale to, co naznačil a nedořekl. Tedy to, co je skryto za řečmi o prosperitě, historicky nízké nezaměstnanosti, rychlém růstu ekonomiky, zvyšování životní úrovně a spokojnosti veřejnosti. Miloš Zeman je zkušený rétor, který již jako student VŠE překvapoval promyšleným eklekticismem a schopností vcítit se do myšlení auditoria, formulovat vize pro jeho emoce, tužby a přání, podřídit se mu.

Ve svém projevu například vysoce ocenil stav naší ekonomiky, přičemž možná takticky, nicméně necitlivě přešel podíl Sobotkovy vlády. To by ani tak nevadilo, kdyby uvedl, že oslavovaný »blahobyt« byl dosažen do značné míry na dluh (zahraniční dluh Česka překonal 4,5 bilionu korun, dluh domácností se blíží ke 2 bilionům apod.). Kdyby uvedl, že HDP i státní rozpočet jsou závažně strukturálně nevyrovnané, že jejich základem je spotřeba hrazená z prostředků dosud nenarozených dětí. Kdyby »očistil« hospodářské výsledky od inflace, kdyby přihlédl k nízké produktivitě práce, sledování kvantitativních ukazatelů a extenzivnímu vývoji. Dokázal pouze upozornit na nízkou míru investic, zejména infrastrukturních. Víc kritický být objektivně nemohl, neboť by příliš znevážil oslavné fanfáry svého pětiletého vládnutí.

Po sedmdesáti letech od prvního pokusu přišel s návrhem přesunout nadbytečných 70.000 státních úředníků do výroby. Kdo by tomu v naší plebejské společnosti nezatleskal? Osobně s tím souhlasím a neomezuji se jen na státní aparát. Přebujelá a málo funkční je celá veřejná sféra. Mrzí mne však, že prezident přešel nabízející se otázku, kdo může privátnímu sektoru ukládat zaměstnání odložených byrokratů (měl snad na mysli systémovou změnu?), a jaké práce by asi měli dělat, kdo a pro jakou profesi by je rekvalifikoval. Nicméně účel byl splněn a »kavárna« dostala výchovný políček.

V prezidentově vystoupení má zvláštní smysl a cíl stručné a jednoznačné zdůraznění podpory evropských a atlantických vazeb. Člověk, který ostře vystupuje proti imigrantům a boj s jejich nebezpečnou invazí přesunuje do zemí původu, který nejen v této cause ostře kritizuje Brusel za nepromyšlenou a nefunkční politiku, za chybějící koncepčnost v jeho práci, za rozptylování se zbytečnostmi popírajícími navíc suverenitu členských států, najednou jasně odkryl svou »federativní« tvář. Nenaznačil tím faktické odmítání referenda o členství v Evropské unii? To by bylo velmi zajímavé vzhledem k mínění nadpoloviční většiny jeho stoupenců.