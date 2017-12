Do zdravotnictví půjde více peněz

Zdravotní pojišťovny dostanou v příštím roce víc peněz za chronické pacienty. Stát přidá také na ty, za které platí pojistné, jako jsou senioři a děti, ale také vězni nebo nezaměstnaní.

Peníze do zdravotnictví přicházejí ze zdravotního pojištění, které odvádějí podnikatelé a za zaměstnance zaměstnavatelé. Asi za šest milionů těch, kdo si nevydělávají, platí pojistné stát. Od příštího roku jsou mezi nimi i studenti doktorského studia na vysokých školách. V roce 2016 jich bylo asi 23 tisíc. Letos byla platba za státní pojištěnce 920 Kč měsíčně, v roce 2018 to bude 969 korun. S dalším navyšováním zákon počítá i v příštích dvou letech. Platby za státní pojištěnce tvoří téměř čtvrtinu příjmů veřejného zdravotního pojištění, ale výdajů spotřebují většinu. Příští rok bude systém hospodařit se zhruba 290 miliardami korun.

Víc peněz dostanou pojišťovny také za tzv. chronické pacienty, tj. nemocné s dlouhodobými chorobami, které jsou obtížně léčitelné, jako třeba cukrovka, astma, obezita, vysoký krevní tlak nebo rakovina. Pojišťovny si nyní přerozdělují vybrané pojistné podle věku a pohlaví pojištěnců. Novela zákona, která začíná platit od 1. ledna, má zamezit tomu, aby měly zájem pouze o mladé a zdravé pojištěnce. Pojišťovny, které pro ně drahé pacienty neregistrují, nově o část peněz přijdou.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru a také členka zdravotního výboru Hana Aulická Jírovcová upozornila, že státní pojištěnci podle dat zdravotních pojišťoven čerpají dvakrát víc peněz za zdravotní péči, než je za ně odvedena. Navýšení tak bylo především nutností, protože rozdíl se stále prohluboval. »Nově zvýšená odváděná částka ovšem není stále dostačující. Ale změny, které se podařilo prosadit v minulém volebním období, pomohou zlepšit situaci ve zdravotnictví. Rovněž navýšení peněz pro lidi s chronickými chorobami přinese lepší péči pro pacienty,« řekla poslankyně Haló novinám. Bohužel se často v praxi stává, že tito pacienti jsou odmítáni v ambulancích kvůli nákladné léčbě a nehrazení všech vykázaných výkonů od zdravotních pojišťoven. »Byli bychom rádi, kdyby se takové excesy v praxi vůbec neobjevovaly a přístup ke všem pacientům byl od všech poskytovatelů zdravotní péče stejný,« dodala Aulická.

Síť mobilních hospiců není dostatečná

Z veřejného zdravotního pojištění bude nově hrazena domácí péče o umírající prostřednictvím mobilních hospiců. Tato odbornost byla zařazena do seznamu zdravotních výkonů a tzv. úhradové vyhlášky, podle nichž se peníze z pojistného přidělují na konkrétní zdravotní péči. Z průzkumů vyplývá, že více než tři čtvrtiny Čechů by chtěly umírat doma. Síť mobilních hospiců, které to umožňují, ale zatím není dostatečná. VZP nejdříve otevřela projekt, kam se přihlásily hospice z celé ČR a zjišťovala se situace a stav kolem této péče, tzn. kolik péče se vykáže, a jak je tato péče drahá, přesněji řečeno - kolik tato péče stojí, poznamenala Aulická. »Hospicová péče je zdravotní péče o umírající nebo těžce nemocné. Není jednoduchá a rodiny, které pečují o své blízké doma, podstupují velkou psychickou i fyzickou zátěž. Proto zdravotní i sociální výbor sněmovny vyvíjely velký tlak proplácet tuto péči v co možná nejvyšší míře,« řekla našemu listu Aulická. I přes úhradu zdravotních pojišťoven podle ní není úhrada dostatečná, proto je nutné, aby mobilní hospice hledaly i jiné zdroje peněz na svou činnost. Většinou jsou spojeny s kamennými hospici, které poskytují péči ve svých prostorách, ovšem i zde je péče hrazena především ze sociální části velice sporadicky a není dostačující. Také proto se hospice podle Aulické potýkají od roku 2015 s finančními problémy, které přinesla změna financování sociální péče. »Naší snahou v minulém volebním období byla změna ve zdravotně-sociálním pomezí, nepodařilo se to však legislativně dotáhnout do konce a před námi je tedy úkol situaci nejen v hospicové péči výrazně zlepšit,« dodala poslankyně.

Dětem do 18 let a seniorům nad 65 let se bude ze zdravotního pojištění proplácet víc doplatků na léky. Dosavadní roční hranice 2500 Kč se sníží na 1000 Kč a pro lidi nad 70 let na 500 Kč. Kdo částku překročí, tomu peníze pojišťovny automaticky vrátí na účet nebo složenkou.

Senioři mají od ledna placené také očkování proti pneumokokům. Přibližně každý čtvrtý nad 65 let kvůli poklesu imunity ve vyšším věku při nakažení touto bakterií umírá. Loni bylo nemocných 323, zemřelo 66 seniorů. Aulická vyzvedla zásluhu exposlankyně Aleny Nohavové (KSČM), díky které se v minulém volebním období podařilo prosadit očkování seniorů proti pneumokokům zdarma. Lze použít i vakcínu bez doplatku, která se nemusí přeočkovávat, což je pro seniora komfortnější.

Zdarma je od roku 2018 očkování proti lidskému papilomaviru u třináctiletých chlapců, dívky ho mají zdarma už několik let. Papilomavirus způsobuje rakovinu děložního čípku, může postihovat i jícen či penis.

Hrazené ze zdravotního pojištění budou od ledna pro některé pacienty také bílé zubní plomby. Tmavé plomby z amalgámu pro děti do 15 let, těhotné a kojící zakazuje nařízení EU kvůli obsahu rtuti. Zubaři jim místo něj aplikují výplň z bílého skloionomerního cementu.

(ku)