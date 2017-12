Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - archiv

Putin vyznamenal jednotky bojující v Sýrii

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek prohlásil, že tažení v Sýrii umožnilo světu předvést, jak hluboce se změnily ruské ozbrojené síly, jejichž modernizace bude dál pokračovat. V Sýrii ruské síly, především letectvo, bojovaly od konce září 2015 po boku vládních jednotek prezidenta Bašára Asada. Podle Putina se ruské síly lvím dílem přičinily o zvrat na bojišti a porážku teroristů z tzv. Islámského státu a dalších uskupení.

»Rusko, jako nejednou v dějinách, vneslo hlavní, rozhodující vklad do porážky zločinných sil, které vyzvaly na souboj celou civilizaci, a do zničení teroristické armády a barbarské diktatury, která sela smrt a zkázu,« řekl během vyznamenávání ruských vojáků za tažení v Sýrii. Této operace se podle něj zúčastnilo více než 48 000 důstojníků a vojáků prakticky ze všech druhů ozbrojených sil. »Chápete, víte, cítíte, že za ty dva roky a něco se armáda zásadně změnila a změnila se i proto, že lidé se cítili být na výši situace, a to je nejdůležitější. Stalo se tak i proto, že pochopili, jak funguje naše vojenská technika, jak může pracovat naše velení, zásobování, jak se modernizovaly naše ozbrojené síly. Viděl to celý svět,« prohlásil Putin.

Za mimořádně důležité pokládá, že sílu ruské armády poznal i ruský lid. »Je důležité, aby lidé cítili, že jsou chráněni, že spolehlivá obrana je zaručena,« řekl a na adresu vyznamenaných dodal, že se tak stalo jejich zásluhou. Prezident poděkoval také ruským zbrojovkám, které splnily svou povinnost poskytnout nejnovější zbraně v bojeschopném stavu, čímž se »skutečně staly hroznou silou«. Do bojů v Sýrii ruské ozbrojené síly kromě modernizovaných letadel s kořeny v sovětské éře nasadily i nejmodernější zbraně, např. střely s plochou dráhou letu Kalibr, odpalované z plavidel v Kaspickém a Středozemním moři.

Petrohrad: teroristický čin

Putin při příležitosti vyznamenávání vojáků také označil za teroristický čin středeční výbuch v petrohradském supermarketu, který zranil 13 lidí. Nařídil tajné službě FSB, aby při zadržení teroristů postupovala podle zákona, »avšak při ohrožení života nebrala zajatce a zlikvidovala teroristy na místě«, jak uvedla agentura TASS.

Putin, který sám pochází z Petrohradu, připomněl, že nedávno FSB překazila jiný teroristický útok, a také varoval, že bezpečnostní situace v Rusku by byla mnohem horší, kdyby se do Ruska vrátily tisíce či stovky teroristů, válčících v Sýrii.

Původně úřady hovořily o 10 zraněných. Zástupkyně petrohradského gubernátora upřesnila, že výbuch zranil 13 lidí, pět z nich odmítlo hospitalizaci. Pět lidí utrpělo středně těžká zranění, stav tří pacientů je uspokojivý. Dva z nich mezitím podle úřadů nemocnici opustili, hospitalizováno tak zůstává šest lidí. Podle vyšetřovatelů ve středu večer v petrohradském supermarketu vybuchlo podomácku vyrobené výbušné zařízení o síle odpovídající výbuchu 200 gramů trhaviny trinitrotoluen, označované též TNT či tritol. Účinek zvyšovaly další destruktivní prvky. V okamžiku exploze se v nákupním centru podle ruské televize nacházelo několik stovek lidí.

(ava, čtk)