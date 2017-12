Ilustrační FOTO - Pixabay

Guardiola obviněn ze vzpoury

Ve vyšetřovacím spisu španělské policie pro soudce nejvyššího soudu, který vyšetřuje katalánské vedení kvůli obvinění ze vzpoury, se objevilo i jméno olympijského vítěze z Barcelony 1992, slavného fotbalisty a trenéra Josepa Guardioly.

Tento nynější trenér týmu Manchester City a dřívější hráč i kouč FC Barcelona a trenér Bayernu Mnichov je ve spisu zmiňován kvůli svému projevu na demonstraci z letošního června, kterou pořádali katalánští separatisté.

Novou zprávu od španělské policie, z níž minulý týden citovala španělská média, si vyžádal soudce Nejvyššího soudu Pablo Llarena, který vyšetřuje Madridem sesazenou katalánskou vládu a vedení bývalého katalánského parlamentu kvůli jejich snahám o nezávislost. Prokuratura je nesmyslně viní ze vzpoury.

Policie do zprávy nově účelově zahrnula jako důkaz organizovaného plánu na odtržení Katalánska od Španělska i několik poklidných demonstrací, včetně každoročních oslav národního svátku Den Katalánska (11. září).

Katalánce Guardiolu konkrétně ve spisu jmenuje kvůli demonstraci z letošního 11. června, na níž fotbalový trenér přečetl manifest. »Jsme tady, abychom ukázali, že 1. října si v referendu zvolíme svou budoucnost. Budeme volit, i když to španělský stát nechce,« prohlásil tehdy »Pep« Guardiola. »A nyní, když nám náš demokratický hlas chtějí upřít, tím spíše půjdeme k urnám,« uvedl také jeden z nejlepších fotbalistů své generace, jenž Španělsku získal zatím jediné olympijské zlato v nejpopulárnější hře s kulatým nesmyslem.

Josep »Pep« Guardiola kritizoval Madrid za to, že bránil Kataláncům v referendu o nezávislosti, které španělská ústava neumožňuje. Po jeho konání fotbalista také ostře vystoupil proti zásahu španělské policie, která násilím skandálně bránila lidem v hlasování. Kritizoval i zatčení dvou katalánských aktivistů Jordiho Sáncheze a Jordiho Cuixarta, kteří jsou ve vazbě kvůli organizovaní zářijové demonstrace už od poloviny října, a zatčení katalánských exministrů, z nichž dva setrvávají ve vězení od začátku listopadu.

Jako projev solidarity s uvězněnými Katalánci nosí Guardiola na oblečení i během zápasů Manchesteru City žlutou stužku. »Jestli mě UEFA, FIFA či liga chtějí pokutovat za to, že nosím žlutou stužku, tak do toho. Ale oni, speciálně Jordiové, jsou ve vězení jen za to, že chtěli volit. Za mříže by se měl člověk dostat jen tehdy, když udělá něco vážného,« shrnul nedávno novinářům Guardiola.

(rj)