Ilustrační FOTO - Pixabay

Noční chůva

Francouzští rodiče, kteří mají nespavá miminka, angažují noční chůvy, aby se mohli vyspat. Za jednu klidnou noc jsou ochotni zaplatit i více než 100 eur (přes 2600 Kč), píše francouzský web Rue 89.

Chůva přichází dítě nakrmit, přebalovat a hlídat v době od 20:00 do 06:00, nebo od 22:00 do 08:00. Službu, kterou si lze do 7500 eur započíst do roční slevy na dani, ve Francii poslední dobou nabízí více firem. Často ji ale vykonávají načerno přistěhovalkyně. Na nový trend, který reaguje hlavně na potřebu nebo jen přání žen vrátit se brzy do práce, se ale všichni nedívají s pochopením. Podle pediatričky Sarah Bursauxové nejde ani tak o problém spánku, jako spíš ztrátu povědomí toho, co to znamená mít dítě. »Když se o něj nechceme starat, možná bychom si ho neměli pořizovat,« domnívá se lékařka.

(čtk)