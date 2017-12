NE milosti pro Fujimoriho trvá

Dva vysoce postavení peruánští politici se rozhodli vzdát svých funkcí, zjevně v reakci na kontroverzní milost, kterou vězněnému exprezidentovi Albertovi Fujimorimu udělila současná hlava jihoamerického státu Pedro Pablo Kuczynski. Rezignaci oznámil ministr kultury a prezidentův poradce, informovala ve čtvrtek agentura AP.

Devětasedmdesátiletý Fujimori, který vedl Peru v letech 1990 až 2000, si odpykával 25letý trest vězení za podíl na zabití 25 lidí, porušování lidských práv a korupci. Kuczynski svému předchůdci, kterého v sobotu převezli ve vážném stavu do nemocnice, na Štědrý den udělil milost. Jeho krok v andské zemi vyvolal masové demonstrace. Ministr kultury Salvador del Solar oznámil ve středu svou rezignaci na twitteru, aniž by uvedl její důvody. Prezidentův poradce Máximo San Román v dopise uvedl, že se rozhodl rezignovat, protože jeho doporučení nebyla brána v potaz. Už dříve se na protest proti udělení milosti Fujimorimu svého křesla vzdali tři poslanci Kuczynského vládní strany.

Premiérka Mercedes Aráozová podle Reuters ve středu oznámila, že ji prezident Kuczynski požádal, aby našla způsob, jak posílit pozici vlády. Změny na ministerských postech by prý mohla podle agentury provést během několika dní. Minulý týden peruánský prezident ustál v Kongresu hlasování o odvolání, kterému čelil kvůli podezření z korupce. Od pádu jej uchránilo mj. to, že při hlasování se zdrželi poslanci strany, kterou vede jeden ze synů později omilostněného exprezidenta Fujimoriho. Kuczynského kritici uvádí, že udělení milosti exprezidentovi bylo odměnou právě za podporu při hlasování. Premiérka Aráozová to ale ve středu odmítla. I ve čtvrtek se měly v Peru na protest proti omilostnění Fujimoriho konat nové demonstrace.

(čtk)