Mír, bezpečí, zdraví

Sváteční čas, ideálně propojující Vánoce a příchod nového roku, je pro ty z nás, kteří celoročně sledujeme politické dění, vítaným zklidněním - politická scéna totiž také poněkud dřímá. Všichni v této době toužíme slyšet teplé slovo, potěšit se krásnou hudbou, vidět oblíbené umělce, kteří dokážou navodit milou atmosféru. Proto i většina dospělých usedá k filmovým pohádkám…

Každý rok pozoruji u pohádkových příběhů jistý trend, jenž se stále více hlásí o slovo: i do pohádek, vysílaných pochopitelně v čase, kdy je mohou sledovat děti různého věku, vstupuje krutost. Jako kdyby se i tento umělecký žánr chtěl přiblížit současnému neklidnému a v mnoha ohledech brutálnímu světu. Takže již nejen denní zpravodajství a publicistika či dokumentární filmy, ale i některé pohádky přinášejí smrt »v přímém přenosu«, věznění lidí, násilí a války. Líbeznost a jemný vtip, které tak milujeme na českých animovaných pohádkách a klasice, jako je Pyšná princezna či Tři oříšky pro Popelku, současným filmařům asi nic neříkají.

Na návštěvě u příbuzných jsem jedním okem sledovala novodobou českou pohádku Tři životy. Věřte nevěřte, v jejím ději došlo na tři mrtvoly, popravu i dokonanou vraždu: sympatický mladík byl oběšen a pohled na to, jak mu byla vojákem dávána oprátka kolem krku, nebyl vůbec pohádkový. Dívka byla hlavním padouchem shozena z vysoké skály, což bylo provázeno patřičným zoufalým křikem a zmítajícím se letícím tělem. Sice to byla ženština zlá, ale to není omluva. Jistě, tito pohádkoví mrtví díky kouzlu obživli a vše se nakonec v dobré obrátilo, ale nevím, proč by se měla dětská duše zraňovat zobrazováním krutostí. I ve štědrovečerním Andělu Páně 2 to v části pozemské vypadalo jako v Dickensových realistických sociálních románech o nelidském vykořisťování chudiny. To jsou jen dva příklady. Proto kdyby všechny v českém jazyce vysílající televize nedisponovaly letitým archivem, z něhož právě pro sváteční čas hojně čerpají, malí a velcí diváci a divačky by se u televizní obrazovky ani nepotěšili.

Máme před sebou ještě pár dnů sváteční idyly, ale nový rok nastoupí v ostrém tempu. Desátého ledna mají poslanci a poslankyně hlasovat o vládě Andreje Babiše. A ode dneška za dva týdny již se bude schylovat k ukončení hlasování v prvním kole prezidentských voleb, a za další dva týdny zřejmě druhé kolo…

Lednový kvapík předznamená celý rok 2018. Na podzim další dvoje volby. A spousta osmičkových výročí, a hned první leden – pětadvacet let od momentu, kdy Češi a Slováci začali řídit běh svých věcí samostatně. Ano, naše dva národy jsou si nejbližší a setkali jsme se v Evropské unii, jenže pachuť rozchodu bez projevení vůle občanů už navždy zůstane černou kaňkou na vysvědčení tehdejších mocných.

Abychom jako stát a společnost úspěšně prošli vším, co nám rok 2018 nadělí, musí být bezpečí a mír. Bezpečí doma i za hranicemi našeho domova, mír v duši i ve světě. K tomu pevné zdraví a smysluplná práce. To jsou má nejvroucnější přání.

Monika HOŘENÍ