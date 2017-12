Jaký bude příští rok?

»Neznámá budoucnost se na nás valí. Poprvé ji očekávám s nadějí.« To je závěrečná replika z dnes již kultovního filmu Terminátor 2. »Protože jestli stroj, Terminátor, dokáže ocenit kvalitu života, pak i my možná jednou dokážeme,« dodává hlavní ženská hrdinka.

Přiznám se, že slova o tom, jak se na nás valí neznámá budoucnost, mne napadnou pokaždé, když stojím na Silvestra nad Prahou a koukám na oblohu rozsvícenou ohňostroji nejrůznějších barev a tvarů. Jediné, co v tu chvíli vím, je, že nic nevím. A nejinak tomu bude i letos. Opravdu se na nás všechny valí neznámá budoucnost – netušíme, co rok 2018 přinese. Hlavně bych si však přál, aby byl mírový. Protože i my bychom si měli, v duchu poselství z uvedeného filmu, konečně uvědomit cenu lidského života. Snad to v příštím roce, který je opět magicky »osmičkový«, dokážeme a snad přestaneme potentáty, kteří řinčí zbraněmi, nazývat mírotvůrci, a naopak těm druhým nasazovat psí hlavu.

Mimochodem – osmičky. Už je připomíná i Mirek Topolánek, který dle svého aktuálního reklamního šotu bude »silným prezidentem«, jakého je potřeba právě v »osmičkovém« roce. Neskloní hřbet jako jeho předchůdci v roce 1948 a 1968. Ano, souhlas, k jeho legendárnímu vztyčenému prostředníčku na parlamentní půdě, setkání s lobbisty v Toskánsku ani k osudovému rozhovoru do časopisu pro gaye nedošlo v roce, který končil na osmičku…

Tím jsme se oslím můstkem dostali k tomu, co nás v roce 2018 čeká na domácí politické scéně především. Podruhé si zvolíme prezidenta sami. A já doufám, že se v té neznámé budoucnosti na nás nevalí ani Topolánkova osobnost, ale ani páně Drahoše či Horáčka. Miloš Zeman je podle aktuálního průzkumu CVVM jasným favoritem pro lednovou volbu (32 procent) – ale pozor! Mnohokrát se stalo, že právě průzkumy dopadaly pozitivně pro konkrétní osobu či stranu, a právě to bylo pro ně ve výsledku kontraproduktivní. Volič si řekl, že netřeba jít za plentu, jelikož to dobře dopadne i bez jeho obálky. A teprve následně s hrůzou zjistil, že se ohledně svého favorita či favoritů hrubě přepočítal. Takže – pozor na to! Ačkoli mám k osobě stávajícího prezidenta mnoho výhrad, souhlasím s publicistou Petrem Žantovským v tom smyslu, že poslední z toho pozitivního, co nám mohl listopad 1989 přinést, je právě osoba Miloše Zemana na Hradě.

Nejen prezidentské volby nás ale v příštím roce čekají. Z jedné třetiny obměníme Senát a zvolíme nové zastupitele měst a obcí. Pokud bychom po výsledku voleb v roce 2017, jakkoli byl neuspokojivý, na vše rezignovali a ztratili motivaci, bylo by to to nejhorší, co bychom mohli udělat. Později, či spíše dříve, bychom toho velmi litovali…

Ale nejen politikou živ je člověk. Proto vám sám za sebe i za celý redakční kolektiv, milí čtenáři, přeji na sklonku nového roku hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a splnění všech, i těch nejtajnějších přání v nadcházejícím roce s pořadovým číslem 2018.

Petr KOJZAR, generální ředitel Futura, a. s., a šéfredaktor Haló novin