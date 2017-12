Pokojný rok 2018

Máme před sebou konec roku, a tedy i bilancování dnů minulých. V poslední době jako by se roztrhl pytel a vysypaly se z něj jen negativní zprávy. Rozhodně odmítám tento jednostranný pohled na dění kolem nás. Nemám ráda nekritické velebení minulosti a hledání pouze problémů současnosti. Žádná doba nepřináší jen negativa nebo pozitiva. Život je směsicí různých dění, jež někdo chválí a druhý zatracuje. Hledejme však především to dobré, co nám přináší.

Žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí, vyhnuly se nám současné války i terorismus. Udělejme vše pro to, aby tak tomu bylo i nadále. Nebuďme lhostejní ke svému okolí. Žádný člověk by neměl mít pocit osamění a nezájmu. Tím největším problémem, nejen pro seniory, je pocit prázdnoty a beznaděje. V dnešní přetechnizované době buďme více komunikativní a sounáležití s lidmi kolem nás. Buďme vděčni za každou pěknou chvilku, kdy máme možnost si popovídat o svých radostech, strastech či perspektivách. Senioři nám jistě rádi předají své zkušenosti a mladí svůj elán. Pokud najdeme zlatou střední cestu, bude to jen dobře. Čekají nás nová předsevzetí. Ta má jsou zcela prostá: mít kolem sebe rodinu, přátele a žít běžný život, který nám další rok přinese. Nikdo z nás nedovede předpovědět, co nás čeká a nemine. Tam, kde můžeme pomoci, udělejme to. Nikdy nevíme, kdy sami budeme pomoc potřebovat. Tak tedy ať rok 2018 je rokem nových nadějí.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny