Ilustrační FOTO - Haló noviny

Placená dovolená i pro živnostníky

Příjemný dárek zřejmě i pro nejednoho českého drobného podnikatele přinesl před pár dny Evropský soudní dvůr. Rozhodl totiž, že na placenou čtyřtýdenní dovolenou mají nárok i osoby samostatně výdělečně činné, které pracují pro určitou firmu každý měsíc za provizi či honorář.

V České republice jde o zakázaný tzv. švarcsystém. Ačkoli jde o obcházení zákoníku práce, v praxi se nejednou praktikuje. Je totiž pro »zaměstnavatele« – který v případě práce OSVČ vlastně zaměstnavatelem není - výhodný. Nejde o nic jiného než o zaměstnance schovaného pod rouškou OSVČ, aby zaměstnavatel ušetřil na odvodech. Na rozsudek vynesený v listopadu upozornil před pár dny server Česká justice. Konkrétně šlo o to, že ESD (na rozdíl od většiny evropských institucí sídlí v Lucemburku) dal za pravdu panu C. Kingovi z Velké Británie, který pracoval jako OSVČ 13 let bez nároku na dovolenou pro firmu vyrábějící okna. Po odchodu do penze žádal po firmě nevyčerpanou dovolenou za všechna léta proplatit, ta to však odmítla. Jednoduchý příběh. O tom, že pan King je v právu, rozhodl už předtím britský pracovní soud. Evropský soudní dvůr pak toto rozhodnutí potvrdil. Vliv bude bezesporu mít i na mnohé obdobné případy samostatně výdělečně činných osob v zemích Evropské unie včetně České republiky.

»Je to i logické, pokud lidé, kteří pracují na IČO pro firmu, de facto fungují jako zaměstnanci, ale de iure z důvodu odvodů zaměstnanci nejsou, a tak vlastně nemají práva zaměstnanců,« reagoval na verdikt stínový ministr financí KSČM, místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Jiří Dolejš. Pokud firma bude muset těmto pracovníkům proplácet dovolenou, snižuje se výhoda dělat ze zaměstnanců živnostníky, což je podle Dolejše krok správným směrem - odpadnou nechráněné úvazky a sníží se riziko nelegálního švarcsystému.

»Rozhodnutí vítám, minimálně proto, že se otevře diskuse o postavení OSVČ, kterým je mnohdy vytýkáno, že zaplatí ve svém celku menší daně než zaměstnanci. Je to ale vykoupeno mnohým jiným – kupříkladu tím, že nemají nárok na placenou dovolenou, každý den si musí napracovat, nebo pracovat, umožňuje-li to druh jejich činnosti, na dálku. Když OSVČ pracuje výhradně pro jednoho zaměstnavatele, což není můj případ, ale takové lidi znám, je v podstatě v postavení zaměstnance, ovšem bez placené dovolené, nemocenské, příspěvků na obědy či dopravu. Placenou dovolenou by si proto takto ‚zaměstnané‘ OSVČ zasloužily,« reagovala pro náš list Nela Šmídová, novinářka na volné noze.

Jaká bude aplikace do českého práva?

Jak se to bude v ČR řešit, když v ČR nic takového legálně neexistuje?

»To je otázka transpozice rozhodnutí Evropského soudního dvora do našeho právního systému. U nás je sice švarcsystém jako takový zakázaný, ale týká se to jen části tohoto typu smluvních úvazků. Ne vždy lze dokázat, že firma by danou činnost mohla mít zajištěnou bez problémů zaměstnaneckým poměrem. Ale jistá část švarcsystému je živá v nějaké šedé zóně, kdy se nelegálnost dá dokázat,« dodal Dolejš. Zneužívání živnostníků na určitý typ práce, byť v menší míře, existuje podle jeho názoru i u nás, a je otázka, jak bude verdikt ESD převeden do našich právních podmínek.

Šmídová si není jista, zda se rozhodnutí Evropského soudního dvora nedostane do kolize s českou legislativou, kdy za provozování tzv. švarcsystému u nás hrozí pokuta nejen zaměstnavateli, ale i člověku, který na této bázi (často nikoli z vlastního rozhodnutí) pracuje. Ještě za větší problém, než je dovolená, však považuje nemocenské pojištění, jehož placení není pro OSVČ povinné, a pokud si je dotyčný neplatí, nemá pak, když marodí, nárok na výplatu nemocenské. V případě, že si nemocenské pojištění platí, má nárok na vyplácení nemocenské po čtrnácti dnech pracovní neschopnosti – byť se jedná o velmi nízké částky. »Vím ale, že mnoho lidí si myslí, že nemocenské pojištění je součástí povinného zdravotního pojištění, což je zrádný omyl, člověk je musí platit zvlášť a mnohdy ho na to nikdo neupozorní,« uvedla. Za problém považuje i to, že když si chce platit vyšší nemocenské pojištění u soukromé pojišťovny a má nějaký zdravotní problém, ne vždy jsou ochotni ho připojistit. »Vůbec by mi nevadilo, kdyby nemocenské pojištění bylo pro OSVČ povinné, zabránilo by to mnoha ‚překvapením‘ v době náhlé delší nemoci,« dodala pro Haló noviny paní Šmídová.

(ku)