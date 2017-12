V Nepálu s místními lidmi

Rozhovor Haló novin s manželi Marií a Jiřím Pavlatovými z Frýdštejna, milovníky cestování

V Asii a Jižní Americe probíhá civilizační rozvoj dynamičtěji

Vím o vás, že velmi rádi cestujete jako turisté po celém světě, a často do velmi exotických končin. Jak dlouho už pěstujete tuto zálibu?

Od naší první cesty na »Západ« - bylo to do Rakouska - v roce 1982. Poté jsme s autobusovými zájezdy projeli Evropu kromě její východní části. Několikrát jsme procestovali Skandinávii včetně Lofot, Laponska a Nordkappu. Byli jsme na Islandu, v Turecku a na spoustě ostrovů – na Kanárských ostrovech, Madeiře, Mallorce, Maltě, Sardinii, Sicílii, Krétě, ostrovech Rhodos, Samos a Santorini.

Dosud jsme navštívili celkem asi padesát států, některé opakovaně a dost podrobně. Takto jsme se opakovaně seznámili s Norskem, Velkou Británií, Švýcarskem a Rakouskem.

U Velké čínské zdi

Je nějaký kontinent, kam vaše noha dosud nevstoupila, tedy kromě Antarktidy?

Později jsme začali podnikat dlouhé letecké zájezdy do Brazílie, Paraguaye, Argentiny, Peru, západní části USA, Číny včetně Tibetu, Nepálu, Uzbekistánu… Takže jsme byli, až na Afriku a Austrálii, vlastně všude. Tyto dva světadíly nás nějak nelákají.

Proč?

Prostě nikdo nemůže být všude, každý máme k něčemu blíž, máme své pořadí zájmů a hodnot. Austrálie je pro nás příliš daleko, Afrika je zase riskantní zdravotně i bezpečnostně.

Které vaše cesty jsou pro vás nezapomenutelné, na co nejraději vzpomínáte?

Takových vzpomínek máme velmi mnoho. Vybrat jen některé není vůbec jednoduché. Tak například stále vzpomínáme na jízdu vysokohorskou alpskou silnicí ke Grossglockneru v Rakousku, pak zubačkami na Jungfraujoch a Gornergrat s nádhernou alpskou scenérií ve Švýcarsku. Také se nám do mysli napořád zapsalo velkolepé panorama historického Toleda ve Španělsku.

Kde jste byli nejdále?

Určitě to bylo naše putování po americkém kontinentu, nebo směrem opačným, naše cesty do Asie.

V Brazílii nás uchvátil fascinující pohled na Rio de Janeiro od sochy Krista nad městem, vodopády Iguazú – ty jsou jedny z největších na světě, návštěva mystického Machu Picchu a indiánských plovoucích vesnic na jezeře Titicaca v Peru, Národní park Grand Canyon a Bryce Canyon a Monument Valley v západní části USA.

V Asii prohlídka Istanbulu a průjezd západní částí Turecka, protože všude jsme viděli úžasnou moderní výstavbu a pořádek. Pak byla skvělá prohlídka Pekingu i dalších měst ve vnitrozemí Číny - tentýž dojem, tedy úchvatná moderní výstavba a čistota, ale ve větším měřítku. Vstřebali jsme hodně krásných dojmů při podrobné individuální prohlídce hlavního města Tibetu Lhasy. Procházet se Lhasou v té mimořádné nadmořské výšce, to bylo něco velmi zvláštního.

Když jsme byli v Nepálu, moc se nám líbilo patnáctidenní cestování osobním autem s místním průvodcem a řidičem téměř po celé zemi. Nabízely se nám nádherné pohledy na osmitisícovky Dhaulágirí, Annapurna, Manáslu, Makalu i Mount Everest, včetně návštěvy indické džungle. Jeli jsme na slonu a plavili se po řece mezi krokodýly a nosorožci. Opravdu jsme se na svých cestách nenudili…

Při našem cestování jsme se snažili vždy dozvědět něco více o přírodě, historii, památkách a lidech v určité oblasti. Chtěli jsme vidět více, než nám zprostředkovávají soudobé sdělovací prostředky. Je nepochybně velkou předností a výhodou současnosti proti dřívějším dobám, že můžeme vidět téměř celý svět prostřednictvím televize a internetu. Ale podstatně cennější je prozkoumat alespoň část z této nabídky vlastními smysly, především, jak se říká, »na vlastní oči a uši«.

Absolvovali jste nějaký mimořádný zážitek, který se již nikde jinde neopakoval?

No jéje, těžko se však vybírá. Takových zážitků bylo víc než dost, přitom úplně odlišných. Pokusíme se pár vybrat.

V Utahu v USA jsme prošli panoramatickou stezkou nad Bryce Canyonem, což je několikakilometrový amfiteátr s tisíci pískovcových věží o výšce až 70 metrů. Tyto skalní útvary podle úhlu postupujícího slunce září odstupňovaně od světle růžové, oranžové, přes další odstíny červené až po fialovou barvu. Jsou to přímo úchvatné pohledy.

V San Diegu v Kalifornii jsme si sami bez doprovodu prohlédli letadlovou loď Midway. Na její palubě jsou jako exponáty letadla od těch, co bojovala proti Japonsku za druhé světové války, až po nejmodernější typy.

V Asii jsme zažili lety nad Pamírem, Hindúkušem, Karákóramem a zejména stál za to vyhlídkový let nad Vysokým Himálajem k masivu Mount Everestu, vše za vynikající viditelnosti. Zážitky se nedají vyjádřit slovy.

V Peru jsme zase absolvovali let nad světoznámými obrazci na planině Nazca znázorňujícími různá zvířata.

Jaké celkové poznání máte ze svých cest?

Docházíme k všeobecným závěrům - s vědomím a respektováním někdy i velkých odchylek mezi zeměmi – že především v Asii, ale také v Jižní Americe probíhá civilizační rozvoj rychleji, dynamičtěji než v Evropě. Byli jsme překvapeni rozsahem a moderností výstavby několikamilionových měst v Brazílii, Peru, Turecku, Uzbekistánu, zvláště však v Číně. V těchto oblastech jsme zaznamenávali znatelně větší pracovní tempo než v západní či jižní Evropě.

Měli jsme možnost navštívit několik výrobních firem v Turecku i v Číně. Obdivovali jsme pracovitost, zručnost, důkladnost a nápaditost místního obyvatelstva. Totéž platí i o indiánech v Peru či například o velkolepé výstavbě moderních a kvalitních pozemních komunikací v Tibetu. Ve srovnání s Evropou i západem USA jsou námi navštívená velkoměsta Lima, Istanbul, Taškent, Samarkand, Peking, Si-an, Si-ning, Lhasa aj. viditelně udržovanější. Například Peking ve srovnání s přibližně stejně velkým Los Angeles má podstatně více parků a zeleně v ulicích, hlavní třídy lemují desítky kilometrů záhony růží. Při několikadenním pobytu v Pekingu v květnu 2015 byl znatelně čistší vzduch než například v Praze. I při projetí téměř celé Číny vlakem z Pekingu do Lhasy jsme viděli úpravný, modernizující se venkov.

Významnější památky, paláce a kláštery jsou v Číně včetně Tibetu na rozdíl od Nepálu v perfektním stavu. V námi navštívených pěti klášterech v Tibetu žije několik tisíc budhistických mnichů, v celé Číně (vč. Tibetu) jsou stovky takových klášterů. Lidé na ulicích i náměstích ve Lhase bez problémů praktikují své náboženské zvyklosti, točí modlitebními mlýnky, lehají si na zem a modlí se. To bylo také pro nás velmi zajímavé, protože jsme viděli, že v Číně se lidé mohou věnovat své víře.

A pokud jste navštívili i některé výrobní podniky v této části světa, nezaznamenali jste to, co se často těmto rozvíjejícím se ekonomikám vyčítá, totiž vykořisťovanou práci? Typické je to spíše pro Bangladéš či Pákistán…

Vykořisťovaná práce? Něco takového jsme nezaznamenali.

Máte možnost zážitky ze svých cest někde vyprávět, ukazovat zájemcům fotografie a videozáznamy?

Z našich cest máme spoustu dokumentace, fotografie, pohlednice, knihy a hlavně videozáznamy. Vždy po návratu strávíme hodně času přerozdělováním části tohoto našeho bohatství mezi příbuzné, sousedy a přátele. Často však zjišťujeme značný nezájem, až nechuť vnímat naše poznatky, které jsou odlišné od všeobecně zprostředkovávaných takzvaným mainstreamem, tj. určující částí sdělovacích prostředků. Vypadá to, že velké části lidí, zvláště z mladších generací, takto přebírané oficiálně uznávané poznatky a hodnoty stačí, neprojevují ochotu připustit a pochopit i jiné názory a závěry.

My své poznatky a hodnocení nikomu nevnucujeme, ale je dosti škoda, že zůstávají z velké části neznámé a nevyužité.

Bydlíte v obci Frýdštejn, který se pyšní malebným středověkým hradem. Možná že ne všichni naši čtenáři a čtenářky tento hrad navštívili…

Ano, obec Frýdštejn, v níž žijeme, je známa hlavně svým romantickým hradem, asi dva kilometry severně od Malé Skály na okraji Českého ráje. Hrad byl vybudován na přelomu 13. až 14. století jako ochranné a strážní místo nad obchodními stezkami směřujícími z vnitrozemí přes údolí Jizery do Lužice.

Mezi jeho četnými majiteli bylo i několik významných panských rodů - Markvartici, páni z Dubé, Kováně, Vartenberka, Smiřičtí, Valdštejnové a nakonec Rohanové. Ti byli příbuznými francouzských králů a sídlili po útěku před Velkou francouzskou revolucí na blízkém zámku Sychrov. V té době však již hrad ztratil na významu, nebyl již po dvě století obýván, a tak jej nejznámější Rohan, kníže Kamil, v polovině 19. století prodal frýdštejnskému sedlákovi. Naštěstí se pak po několika letech dostal do vlastnictví okrašlovacího spolku a později turistického spolku z nedalekého Turnova.

V současné době je hrad majetkem obce Frýdštejn, která jej svědomitě udržuje. Z vrcholu hradní věže, zpřístupněného před dvanácti lety, je překrásný rozhled do vzdálenosti přes 30 kilometrů. Kolem hradu vede tzv. magistrála, hlavní turistická stezka v Českém ráji.

Je dopravně snadno dostupný, a tak návštěvníků každým rokem znatelně přibývá - letos jich přišlo na hrad již asi 27 tisíc. Pro svoji romantiku je vyhledáván zvláště rodinami s dětmi a také cizinci – kromě sousedních zemí zvláště ze Skandinávie, Nizozemska a Velké Británie. Také je využíván pro svatební obřady. Hrad je významný i ekonomicky pro obec, protože tržby od návštěvníků představují kolem deseti procent jejího rozpočtu.

Hrad využívají i filmaři. Natáčela se zde například pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Jak jste tehdy – je to už třicet let – »spolužili« s filmovými umělci?

Vzpomínáme na toto natáčení rádi, i proto, že jsme byli o třicet let mladší... S lidmi kolem tohoto filmu jsme v roce 1987 strávili několik týdnů. Podíleli jsme se na zajišťování jejich zázemí - v domě našich rodičů ve stodole byla »ubytována« pohádková zvířata - krkavci, myši a kohout.

Mohu se vás zeptat na přání do nového roku 2018?

Je to zdraví, mír a bezpečí, to pochopitelně přejeme všem dobrým lidem.

Víte, pro nás je nejsilnějším zážitkem při našich cestách setkávání a osobní kontakty s lidmi právě v rozvojových zemích. Uvědomujeme si totiž jejich pracovitost, šikovnost, důmysl a přitom také určitou jejich pohodovost a přátelské chování. Takové vlastnosti bychom si velmi přáli i pro nás, co žijeme na tom vyspělém Severu. Takže to je naše přání pro nový rok - více pohody a přátelského chování.

Monika HOŘENÍ

FOTO – archiv manželů Pavlatových (3)