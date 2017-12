Ilustrační FOTO - Pixabay

Minimální mzda by měla růst rychleji

Minimální mzda se od ledna zvýší, a to o 1200 korun na 12 200 korun. Zvedne se tak o jedenáct procent.

Podle údajů ministerstva práce by si mělo polepšit asi 132 000 lidí, kteří za nejnižší odměnu pracují. Vláda Andreje Babiše v programovém prohlášení uvedla, že připraví závazná pravidla pro předvídatelný růst minimální mzdy.

Nejnižší hodinová mzda se z 66 korun zvyšuje na 73,20 Kč. Přidání lidem s minimálním výdělkem podle propočtů resortu práce podnikatele letos vyjde navíc na 3,1 miliardy a stát pak na 671 milionů. Na sociálním a zdravotním pojištění by mělo do rozpočtu přitéct o 1,28 miliardy víc.

Bývalá vláda Bohuslava Sobotky zvedala minimální mzdu každý rok. Za čtyři roky ji tak zvýšila o 3700 korun. Chtěla ji přiblížit dvěma pětinám průměrné mzdy a tlačit také na růst ostatních výdělků v zemi.

»Vítám, že v uplynulých čtyřech letech několikrát došlo ke zvýšení minimální mzdy a dostane se na 12 200 korun,« řekl Haló novinám poslanec Stanislav Grospič (KSČM), předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska. »Ale inflace, celkový růst základních životních potřeb ukazují, že nemůže jít o konečnou hranici na delší dobu. Bylo by dobré, kdyby se minimální mzda vyšplhala k padesáti procentům průměrné hrubé mzdy, aby se dostala nad hranici chudoby a i pro nízkopříjmové kategorie zaměstnanců mělo smysl za minimální mzdu pracovat. Aby sociální dávky nebyly vyšší než minimální mzda. Znamenalo by to i tlak na další zvýšení průměrné mzdy,« připomněl Grospič.

Podle zaměstnavatelů se minimální mzda v Česku stala politickým tématem. Její skokové zvyšování odmítají. Žádají jasná pravidla pro růst, aby firmy mohly předem odhadnout náklady a připravit se na ně. Podle vedení Svazu průmyslu a dopravy ČR by se nejnižší výdělek měl navázat na vývoj průměrné mzdy, HDP a cen.

Podnikatelé podotýkají, že zvýšení minimální mzdy o 11 procent neodpovídá růstu ostatních výdělků, ani růstu české ekonomiky. Odbory naopak požadovaly výraznější přidání, a to o 1500 korun. Argumentovaly tím, že čistá minimální mzda je pod hranicí příjmové chudoby. V roce 2016 nejnižší čistý výdělek činil 8811 korun a hranice chudoby pro jednotlivce 10 691 korun.

Babišova menšinová vláda chce ve zvyšování minimální mzdy pokračovat. V programovém prohlášení uvedla, že připraví závazná pravidla, aby byl růst předvídatelný. S přidáváním počítala loni ve svých volebních programech většina parlamentních stran. ČSSD a Starostové chtěli nejnižší výdělek udržovat na 40 procentech průměrné mzdy. Piráti by přidávali průběžně, SPD pravidelně.

Podle analýzy, kterou si nechaly před několika lety vypracovat odbory, rostou při zvyšování minimální mzdy nejrychleji právě nejnižší tarifní stupně. Naopak vyšší výdělky pro kvalifikované síly se zvedají pomaleji. Mzdové rozdíly mezi odbornými a nekvalifikovanými pracovníky se tak snižují.

(ng)