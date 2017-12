S manželkou Gabrielou

S Tomášem Magnuskem silvestrovsky

Herec, režisér a scénárista Tomáš Magnusek si nedávno splnil velký sen. Přímo v centru Babiččina údolí v Ratibořicích zřídil unikátní herecké centrum Viktorka, kde se dokonce letos v létě i oženil. V roce 2017, který odpočítává své poslední hodiny, jeho jedinečný projekt kvetl jak dobře zalévaná zahrada, a do toho všeho nezanechal ani filmařiny. Natočil snímek Kluci z hor, v němž se představují mj. populární komici Jiří Lábus a Martin Dejdar. Jak bude na uplynulých 365 dní náchodský patriot Magnusek vzpomínat? A protože ke každému poslednímu dni v roce patří dobrá zábava, je i dnešní rozhovor poněkud odlehčený. Silvestrovský…

Jak byste představil herecké muzeum Viktorka? Stálí čtenáři našeho deníku ho již znají, ale co byste o něm řekl těm novým?

Viktorka je zcela nová budova přímo v centru Babiččina údolí v Ratibořicích, tyčící se kousek od samotného pomníku Babičky. V budově je muzeum, do kterého věnovaly své pracovní či osobní předměty desítky českých herců a hereček - celkem 88! Najdete v něm kostýmy a klobouky z filmů, scénáře, originální fotografie, filmové rekvizity a také osobní předměty. Dále tu máme restauraci. Tedy po dlouhé době se mohou návštěvníci Ratibořic zase najíst v krásném prostředí, dojít si na normální WC, pustit si něco v našem kině, ubytovat se v našem hotelu, kde máme šest hezkých pokojíčků, a také se vykoupat v našem wellnessu, kde je bazén s protiproudem, vířivka a kombinovaná sauna. A hlavně jsou tam ti lidé vždy sami, vždy jen jedna rodina, skupina či jednotlivec - takže soukromí.

Jak vlastně vznikl nápad na realizaci tohoto projektu? A jakými všemi kotrmelci strastmi musel projít?

Nápad vznikl v momentě, kdy jsem byl svědkem toho, jak po jedné velmi významné české herečce její příbuzní vyhazovali věci do kontejneru. Scénáře, ceny, rekvizity a další, proto jsem chtěl založit místo, kde se i tyto věci budou schraňovat a už je odtamtud nikdo nevyhodí.

Jinak kotrmelců bylo několik i po otevření. Teď musím zaťukat a hlavně to nezakřiknout, že máme dobrý personál, který spolu výtečně funguje. Skvělé dva kuchaře a servírky. Chvíli si především restaurace sedala, ale to je nejspíše na každém začátku. Teď už můžete přijít jenom ochutnávat (úsměv).

Tomáš Magnusek s celou rodinou v rámci svatebního dne na Viktorce

A na co se mohou těšit diváci ve vašem nejnovějším filmu Kluci z hor?

Z Kluků z hor mám neskutečnou radost. Je to nepochybně nejlepší film, který jsem udělal, což mi řekla řada lidí, kteří mi na začátku úplně nefandili, ale o to více si toho vážím. Těšit se můžeme na opravdu upřímný příběh o obyčejných lidech. O tom, kolika lidem v životě ublížíme, aniž bychom si to uvědomovali, natož když máme někomu ublížit schválně. O tom, že lidé nejsou vždy zcela špatní či zcela dobří, jen jsme někdy nuceni udělat něco, za co se zbytek života stydíme, ať už z jakéhokoliv důvodu. A taky se diváci mohou těšit na výborné obsazení, kromě Jiřího Lábuse a Martina Dejdara na Františka Němce, Václava Neckáře, Lenku Termerovou, Martina Hubu, Jiřího Korna, Ljubu Krbovou, Jiřího Hromadu, mladého Dejdara, nebo Evu Vejmělkovou po dvaceti letech ve filmu.

Je tu Silvestr, poslední den v roce. Jak se ho chystáte trávit?

Budeme na Viktorce, kde bude poprvé v historii Silvestr vůbec. Přijede zpěvačka Zuzana Stirská, řada mých přátel, rodina a lidé, kteří nám byli věrní celý rok.

Trávíte Silvestry s lahvinkou v ruce, nebo říkáte, jako již stále více lidí, že je to den jako každý jiný?

Není to den jako každý jiný. Končí další rok a je to poslední příležitost se s ním rozloučit, a to i dělám. Zpytuju svědomí, bilancuju, těším se na další rok, a vesměs 1. ledna v noci pracuju jako o život. Každý konec roku a nový začátek je pro mne období, kdy se intenzivně připravuju na to, co dál. Co se týče alkoholu, já nepiju, takže bez lahvinky. V tom je pro mne Silvestr levnější než pro řadu kolegů (smích). Spíše sežeru, co kde vidím.

Máte nějakou veselou silvestrovskou příhodu z minulosti?

Na žádnou si nevzpomínám, protože o Silvestra jsem většinou s rodinou a jdu hned po ohňostroji přemýšlet a spát.

Dáváte si novoroční předsevzetí?

Mraky! Že zhubnu, že nebudu mluvit sprostě, že budu více odpočívat, že budu častěji chodit na hřbitov, že přestanu chodit ve vytahaných teplákách, že budu více chodit pěšky... A výsledek? Upocený, vynervovaný Magnusek v teplákách jede v autě, k tomu do sebe tlačí dvě nezdravý bagety a kleje...

K Silvestru patří dobrá zábava. Co je pro vás synonymem takové dobré zábavy?

Pro mne je dobrá zábava být s těmi, které máte rád. Pustit si nějakou klasiku v televizi, nebo vyprávět vtipy s partou kamarádů. Já se kolikrát ale opravdu pobavím sám s rodinou, kdy vzpomínáme na to hezké, co jsme v daném roce prožili.

Kdybyste měl vyprávět nějakou vtipnou historku, která se vám v právě končícím roce přihodila, co byste dal k lepšímu?

V hereckém muzeu byla delegace zaměstnanců města, já je osobně prováděl a u toho jsem se zastavoval u jednotlivých exponátů. Zastavil jsem si u šatů, které jsme do muzea dostali od dcery paní Hegerlíkové a vyprávěl jsem: »Tyto šaty měla na sobě herečka Antonie Hegerlíková v roce 1946, kdy byla ještě začínající herečka, mladinká a zúčastnila se v nich prvního a zároveň posledního plesu československých filmařů v Lucerně, který ještě stačil zorganizovat pan Miloš Havel dříve, než byl český film znárodněn v rámci Babišových dekretů.« Skupina se rozesmála a jeden pán povídá: »Myslíte Benešovy dekrety? Ne Babišovy.« To víte, bylo před volbami (smích).

V životě člověka se stává řada trapasů, které jsou v daný moment nepříjemné, ale zpětně se jim člověk rád zasměje. Máte i vy nějaký takový?

Bohužel nemám takové, kterým bych se později zasmál, nebo se mi žádný takový nevybavuje. I když - možná ano. Situace, která mě donutila zhubnout. Občas jezdím na Viktorku nakupovat zeleninu do jednoho velkoskladu čerstvé zeleniny ve Skalici a byl jsem tam pro nějaké ovoce. Položil jsem ho na váhu a čekal, až ho tam paní zváží. Ona se tak usmívala a nic neřekla, dívala se po kolegyni a pořád jako za mne nahoru. Nevěděl jsem, co se děje, otočil jsem se a za sebou jsem viděl na stěně obrazovku, ve které blikalo číslo 165. Já blb stál na kovový váze, na které váží pytle s bramborami či palety zeleniny, a po dlouhé době jsem viděl, kolik skutečně vážím. To bylo šílený…

U kterého filmu se zasmějete, i když ho vidíte opakovaně?

Především jsou to české komedie: Dědictví aneb Kurvahošigutntág, Marečku, podejte mi pero! či Vrchní, prchni!. A nebo trilogie Slunce, seno... Podle mne geniální komedie.

Kterou hlášku z vašich autorských filmů považujete zpětně za nejzdařilejší?

Za nejzdařilejší hlášku považuji jednu situaci z mého nejnovějšího filmu Kluci z hor, kde kluci pokřikují na Jiřího Lábuse, coby postiženého místního občana, jedno dvousloví a on se toho chytne a během filmu to pak používá. Bohužel nemůžu napsat, co to na něj křičí (úsměv), ale u nás se to mezi přáteli docela ujalo.

Kdo ze známých osobností, s nimiž spolupracujete, je podle vás nejlepší bavič a proč?

Osobností, které mne vždy svými připomínkami a vtipy pobaví, je několik. Martin Dejdar, režisér Honza Lengyel a Ivan Vyskočil. Ty si vybavuji mezi prvními. Miluju jejich vtipy.

Co byste si především přál pro rok 2018?

V roce 2018 bych si samozřejmě přál, aby moje rodina v tomto a ve všech dalších letech byla šťastná, protože kdo je opravdu šťastný, má všechno – zdraví, lásku, peníze a dost jídla (smích). Pro sebe osobně bych si především přál zhubnout. Už se mi konečně daří hubnout déle než týden, tak bych chtěl, aby mi to vydrželo. Viktorce bych přál, aby do ní chodilo stále více lidí. Dali jsme se ženou do tohoto projektu všechno - naše peníze, čas i energii, a ještě se zadlužili do roku 2050, takže proto fandíme větší návštěvnosti, a potažmo i spokojenosti našich návštěvníků.

Petr KOJZAR

FOTO – Haló noviny/Marcela ŠPIČKOVÁ (1), Facebook.com/fotozdenka.cz (1) a archiv