Prezidentu Jacob Zuma. FOTO - wikimedia commons

Příprava na odvolání Zumy

Ústavní soud Jihoafrické republiky včera rozhodl, že parlament musí připravit půdu pro odvolávací řízení proti prezidentu Jacobu Zumovi.

Soudci tak vyhodnotili stížnost opozice v souvislosti se zaplacením renovace Zumova venkovského sídla v hodnotě milionů dolarů ze státních peněz. Parlament podle soudu nesplnil povinnost danou ústavou, když dosud prezidenta nehnal k zodpovědnosti.

»Došli jsme k názoru, že shromáždění (dolní komora parlamentu) nevyvodilo pro prezidenta důsledky. Shromáždění musí ustavit mechanismus, který by mohl být použit pro odvolání prezidenta z úřadu,« uvedl soudce Chris Jafta v rozsudku vysílaném v televizi. »Tím, že opomenul vytvoření takových pravidel, selhal parlament ve splnění své povinnosti,« dodal Jafta s odkazem na jihoafrickou ústavu.

Zuma tak zažil další ze série nepříznivých verdiktů justice poté, co mu soud v polovině prosince nařídil zaplatit výlohy za proces, kterým se prezident snažil zabránit protikorupčnímu úřadu ve vyšetřování údajné korupce v jeho administrativě. Velká část jihoafrické veřejnosti žádá odstoupení hlavy státu zapletené do celé řady skandálů ještě před volbami, které se uskuteční v roce 2019.

Podle agentury Reuters není jasné, jak parlament na včerejší verdikt zareaguje. Vládní strana Africký národní kongres (ANC) uvedla, že jej podrobně přezkoumá 10. ledna. ANC kontroluje obě komory parlamentu a k odvolání hlavy státu je potřeba dvoutřetinová většina zákonodárců.

V minulosti 75letý Zuma ustál vícero hlasování o nedůvěře. Jeho pozice je však momentálně oslabena mimo jiné skutečností, že se na prosincovém sjezdu ANC dostal do čela strany Cyril Ramaphosa. Zuma podporoval ve volbě nového předsedy svoji exmanželku a bývalou ministryni zahraničí Nkosazanu Dlaminiovou-Zumaovou.

Podle BBC bude Ramaphosa »obrovským« favoritem prezidentských voleb v roce 2019. Výměna v čele strany je považována za rozhodující signál, koho dominantní uskupení jihoafrické politické scény postaví jako svého kandidáta do prezidentských voleb. ANC se drží u moci od roku 1994, kdy v zemi skončila letitá bělošská nadvláda. Nastupující lídr se podle AP staví do role reformisty, který Jihoafrickou republiku vyvede z korupčních skandálů. Ty poškodily místní ekonomiku a letos uvrhly zemi do recese. Ramaphosa je veteránem hnutí za ukončení apartheidu a v současnosti jedním z nejbohatších jihoafrických podnikatelů. Dříve působil jako odborářský předák a po roce 1994 se stal v JAR symbolem »černošského kapitalismu«.

»Ramaphosa je očividně miláčkem zástupců byznysu,« řekl AP nezávislý analytik Daniel Silke. V jeho nové roli od něj očekává snahy »oživit rozumnou politiku« a »stabilizovat vratkou loď jihoafrického hospodářství«. Ramaphosa však bude muset také řešit výzvy uvnitř ANC, která ztrácí popularitu a potýká se s interními spory.

(čtk)