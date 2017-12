Házenkáři o třídu porazili Slováky

Čeští házenkáři v druhém ze dvou přípravných duelů se Slovenskem před lednovým evropským šampionátem zvítězili ve Frýdku-Místku vysoko 34:20. Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše měli téměř po celý zápas jasně navrch a napravili dojem po čtvrteční remíze 27:27 v Považské Bystrici. Sedmi brankami se blýskl Tomáš Číp, šestkrát se trefil Ondřej Zdráhala.

Reprezentanti v úvodním vzájemném duelu odehráli nepovedený druhý poločas a špatným výkonem pořádně naštvali trenéry. K domácí odvetě přistoupil favorit, který se na rozdíl od bývalého federálního partnera chystá na lednové Euro v Chorvatsku, mnohem lépe.

»Výsledek hovoří o tom, jaký rozdíl byl v zápase včera a dnes. Hráli jsme se stejným soupeřem, který byl dnes možná trochu unavenější, ale přesto tam byl vidět rozdíl v úrovni. Pozitivní je, že jsme ukázali úplně jinou energii a emoce. Samozřejmě když tým vede, je všechno jednodušší, ale výkon byl prostě lepší,« řekl pro svazový web trenér Filip.

Mladý slovenský tým držel krok jen 20 minut, po kterých byl stav 12:11. Do konce první půle dali hosté už jen jednu branku a český celek si do přestávky vytvořil náskok 16:12. Čtyřmi trefami k tomu přispěl pivot Petrovský.

Hned po změně stran přišla šňůra tří branek a domácí získali rozhodující sedmigólové vedení, které v druhém poločase už jen navyšovali. Čechům se dařilo přidávat branky z brejků a došlo i na několik exhibičních kousků. Například když v 48. minutě při hře bez gólmana zachránil národní tým od inkasování skvělým obranným zákrokem Zdráhala.

»Pomohl nám v obraně Pavel Horák, takže obrana byla stabilnější. Bylo to lepší, ale pořád to není to, co potřebujeme hrát. Jsme si vědomi, že s lepším soupeřem budeme mít větší problémy. Zatím hra není podle našich představ. Porazili jsme soupeře, kterého jsme porazit měli. Pořád máme hodně na čem pracovat,« dodal Filip.

Český celek se znovu sejde 2. ledna v Brně. Reprezentanti tam absolvují závěrečný přípravný kemp před evropským šampionátem a vedle toho se 5. a 7. ledna dvakrát utkají s Rakouskem. Právě závěrečné zápasové prověrky definitivně rozhodnou o konečné nominaci. Do mistrovství Evropy vstoupí Češi 13. ledna soubojem proti Španělsku.

Přípravné utkání házenkářů ve Frýdku-Místku:

Česko - Slovensko 34:20 (16:12)

Naše sestava a branky: Galia, Adamík - Číp 7, Zdráhala 6, Petrovský 4, Hrstka, Kotrč, Sobol po 3, Kašpárek, Mubenzem po 2, Horák, Kasal, Šlachta, Zeman po 1, Landa, Stehlík.

Nejvíce branek Slovenska: J. Mikita 7, Hricišon 4. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Vyloučení: 5:4.

(zr)