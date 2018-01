Ilustrační FOTO - pixabay

Bezdomovci v arcibiskupském paláci

Již tradičně i na sklonku minulého roku bylo několik stovek bezdomovců pozváno do nádherného paláce na Hradčanském náměstí na slavnostní oběd, aby je zde uvítal a pohostil nejvyšší představitel katolické církve kardinál Dominik Duka. Děje se tak v menším měřítku i v Olomouci, ale i v jiných městech. Zaslouží si hostitelé uznání? Samozřejmě, velké uznání. Má to pouze jednu mezeru: rok má 365 dnů.

Podle zjištění Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2016 by měl počet bezdomovců činit 68,5 tisíce. Příliš malý podíl v procentech z 10,5 milionu obyvatel, na druhé straně ale příliš mnoho lidských osudů. Vždyť je to počet, který odpovídá počtu obyvatel velkého města. Jsou to lidé bez domova, bez střechy nad hlavou. Alarmujícím zjištěním je i to, že ztrátou bydlení je ohroženo bezmála dalších 120 tis. lidí.

Návrat jen výjimečně

Bezdomovci jsou lidé bez jakéhokoli příjmu, bez nároku na výplatu důchodu, nejsou v evidenci na úřadu práce a jsou mezi nimi i duševně postižení. Znepokojivá je jejich struktura: 25 % tvoří ženy, 12 % mladí do 18 let, 10 % lidé ve věku nad 65 let. Nejvíce bezdomovců je v kraji Severomoravském (13,8 tis.) a v Praze (9,5 tis.).

A hlavní důvody, proč se člověk dostane do toho postavení? Z důvodu zadlužení (90 %), závislost na alkoholu (79 %), nezaměstnanost (78 %). S tím vším samozřejmě souvisí rozpad rodiny a jiné životní komplikace. Diferenciace společnosti i u nás se neustále prohlubuje. Bezdomovci jsou na samém dnu společnosti. O nějakém důstojném životě nemůže být řeči. Člověka překvapí, že mezi nimi jsou i vzdělanci. Jenom výjimečně se jednotlivci z toho dostanou.

Co si asi myslí

Dovedeme si představit, že cestou Nerudovkou nahoru se na setkání těší. Zcela právem. Jistě nejenom na pohoštění, na krásné prostředí, ale i na setkání s některými známými, s nimiž se dlouho neviděli. Co si ale myslí cestou Nerudovkou dolů, do svých brlohů pod mosty, pod chatrče na okraji města apod., a těch míst není málo, vezmeme-li v úvahu jejich počet. Nedůstojné podmínky pro lidské stvoření 21. století!

A jejich počet se zvyšuje. Takže se jedná o významný společenský problém, o němž by se mělo mluvit hodně hlasitě. A hodně hlasitě by se měly ozvat i církve a jejich představitelé, především ta nejvlivnější, katolická. Nic takového jsem od nich nikdy neslyšel. Neboť rok má opravdu 365 dnů.

Dimitrij CHOMA, emeritní profesor