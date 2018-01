Ilustrační FOTO - pixabay

Štědrý večer s knihou? Na Islandu ano

Islanďané patří k nejnáruživějším čtenářům na světě. Podle Mezinárodní asociace vydavatelů Island produkuje nejvíce knih na obyvatele na světě s výjimkou Británie.

Nepřekvapilo proto, že i vloni každý člen rodiny dostal na Islandu o Vánocích knihu a většina lidí prý strávila Štědrý večer četbou. Pro tuto tradici mají na Islandu dokonce vlastní termín - jólabókaflód, což v překladu znamená vánoční záplava knih, píše časopis Reader's Digest.

Jólabókaflód a bókatídindi

Ačkoli se pojem jólabókaflód vztahuje především k darování knih na Štědrý večer, v širším slova smyslu zahrnuje i několikatýdenní období před Vánocemi. V listopadu na Islandu každoročně vychází katalog, v němž jsou zaznamenány prakticky všechny nově vydané knihy. Jakmile je katalog na světě, Islanďané začnou vybírat dárky pro své přátele a příbuzné. »Tento katalog zvaný bókatídindi je doručen do každé domácnosti v zemi a pro mnoho lidí na Islandu je to znamení, že nastává vánoční čas,« uvádí islandská novinářka Hildur Knútsdóttirová. »Pro Islanďany jsou Vánoce chvíle, kdy se pohodlně schoulíte pod deku na pohovku, často s hrnkem teplé čokolády, a pustíte se do čtení svých dárků,« dodává Knútsdóttirová.

»Kultura darování knih je hluboce zakořeněnou představou Islanďanů o tom, jak trávit Vánoce,« říká předseda Islandské asociace vydavatelů Kristján B. Jónasson. »Obyčejně si dárky předáváme 24. prosince a lidé stráví celý večer čtením,« dodává.

Podle časopisu Reader's Digest má tato vánoční knižní tradice v různých rodinách různé podoby. Někde si knihy nedarují, ale vyměňují. Každý člen rodiny zvolí ze své knihovny dílo, které se jemu samotnému líbí, a chce ho doporučit ostatním příbuzným. Když se rodina sejde, knihy se vyloží na stůl a dotyční si vyberou, co mají největší chuť si přečíst.

Tradice vánoční záplavy knih se na Islandu datuje od 2. světové války. Papír byl tehdy jedním z mála druhů zboží, které nebylo na příděl, takže Islanďané ještě více živili svou lásku ke knihám, píše se na stránkách jolabokaflod.org.

Četbou k dospělosti

I po válce se ale zvyk udržel. »Tato tradice vytrvala navzdory tomu, že v posledních desetiletích se na trhu objevila spousta lákavých produktů. Masážní vanička na nohy, přístroj na výrobu sodovky, dokonce ani iPad nedokázaly změnit skutečnost, že kniha zůstává preferovaným dárkem,« prohlašuje islandská spisovatelka Gerdur Kristnýová. »Vždycky jsem dostávala k Vánocům knížky. Živě si vzpomínám, jak jsem jako jedenáctiletá dostala devět knih. Dívala jsem se na tu hromadu a připadala si hrozně dospělá,« dodává.

»Díky jólabókaflód jsou na Islandu knihy pořád důležité,« říká islandský spisovatel, malíř a novinář Hallgrímur Helgason. »Na Islandu je opravdu radost být spisovatelem. Lidé naše knihy čtou, mají na ně svůj názor, milují je či nenávidí. Na běžném vánočním večírku jde politika a sestry Kardashianovy stranou a diskutuje se o literatuře,« tvrdí Helgason.

(rom)