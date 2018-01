FOTO - Pixabay

Počet heren klesne na třetinu

Počet heren v ČR klesne za období od konce loňského roku do konce roku 2018 na třetinu. Řekl to dnes již bývalý náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Podle nového zákona o hazardu, který platí od začátku roku 2017, je od ledna 2018 pro hráče na automatech povinná registrace.

Z restaurací by měly automaty během příštího roku prakticky zmizet, uvedl Závodský. »Rok 2017 byl rokem internetu. Teď přichází druhá fáze, která je zákonem nastavená, jde jen o to ji administrativně dotáhnout. A to jsou kamenné pobočky. Měli jsme 6100 provozoven, teď jich máme 3800. Věřím, že do léta se jejich počet sníží na 2500, do konce letošního roku pak na 2000. Pro mě je zásadní, že z původního počtu provozoven půjdeme na třetinu,« sdělil Závodský, který ve funkci na konci prosince skončil. Podle něj byly poslední licence s platností na jeden rok vydány počátkem roku 2017. »Cokoliv bude provozováno se starým povolením i po 1. lednu 2018, se musí přizpůsobit drtivé většině nástrojů nového zákona. To znamená například registrace hráčů nebo nutnost nabízet sebeomezující opatření pro hráče,« doplnil.

Podle Závodského během loňského roku nebyly povolovány automaty do restaurací a hospod a více než 80 procentům vyprší platnost povolení v lednu a únoru. »Po 1. březnu by mělo zůstat posledních 120 provozoven. A v roce 2019 už to budou jen jednotky hospod, kterým bude dobíhat desetileté povolení z roku 2009,« uvedl.

Registr hráčů stále chybí

Od Nového roku nebude možná hra na automatech bez registrace. Při zřizování hráčského konta musí provozovatel zjistit a ověřit totožnost a věk hráčů a umožnit mu nastavit sebeomezující opatření. To jsou například nastavení maximální výše sázek, maximální výše čisté prohry nebo počet přihlášení za den nebo měsíc. Nový zákon také nařizuje povinnou přestávku po dvou hodinách hry. »Herny se navíc budou od tří do deseti hodin ráno muset zavírat. Nonstop provozy tak budou možné jenom u kasina, ale u heren už ne,« podotkl exnáměstek. Registrace bude povinná také při kurzovém sázení na pobočkách. Dosud se museli registrovat hráči jen při internetových sázkách.

Návrh zákona původně počítal s tím, že si každý hráč sebeomezující opatření musí nastavit, nakonec je to na jeho vůli. Ovšem provozovatel mu ho musí nabídnout. »Legislativní rada vlády tento bod ze zákona vyškrtla. A to je jedna z věcí, která mě na tom legislativním procesu hodně mrzí,« sdělil Závodský.

Původně měl být s účinností nového zákona o hazardu hotový také registr hráčů. Ten by znemožňoval hrát např. lidem, kteří se již léčili ze závislosti. Měl by také zabránit tomu, aby hráli lidé na sociálních dávkách nebo v osobním bankrotu. »Je obrovská škoda, že to nefunguje. Zároveň ten tlak, aby to nefungovalo a provozovatelům nemohl někdo koukat pod prsty, byl extrémní,« řekl Závodský. Sdružení Občané proti hazardu považuje nefunkčnost registru za velký problém. »Je to podobné, jako když chcete někoho za trestný čin poslat do vězení, ale nemáte ho postavené,« uvedl dříve předseda sdružení Martin Svoboda. Zakázka na registr hráčů měla podle Závodského původně dvě kritéria, určitý parametr kvality a cenu. »Ministr financí Andrej Babiš v létě 2016 rozhodl, že se to zredukuje jenom na cenu. A když se vyhodí jeden parametr, musí se zadávací dokumentace kompletně překopat. Pokud vše dobře půjde, tak by se to mohlo spustit v roce 2019,« dodal bývalý náměstek.

Zaniklo 99 % objemu nelegálního hazardu na internetu

Loni v ČR zaniklo 99 procent objemu nelegálního hazardu na internetu. Na konci roku 2016 podle ministerstva financí u nás působilo 55 sázkových společností, které nabízely svoje služby v češtině, ale neodváděly loterní daň. Po zavedení nového zákona o hazardu od 1. ledna 2017 jich podle Závodského zbylo pouze pět menších. Všechny jsou na černé listině a jejich stránky by měly být zablokovány.

»Ilegál máme z 99 % objemu sázek vytlačený. To zbývající procento jsou menší firmy, které to zkoušejí. Na seznamu nepovolených her je pět společností. Ty by poskytovatelé internetu měli blokovat. Oni se to snaží nejrůznějšími kuriózními způsoby obcházet. Jde tam také o zablokované platby, neměly by na to být reklamy. Navíc je to pět opravdu malých společností,« uvedl Závodský. Velké společnosti jako např. Bet365 nebo Betfair podle něj v ČR ukončily provoz už 31. prosince 2016. »Jenom s jejich objemem z českého internetu vycouvalo 80 procent. A po prvních pár dopisech na začátku roku a zahájení správních řízení odešli v podstatě všichni ostatní,« doplnil. Za porušení zákona ministerstvo financí od začátku uložilo pokuty zhruba za 200 milionů korun. Zákon podle Závodského splnil absolutně všechno, co splnit měl, v oblasti internetu jsou výsledky ještě lepší, než očekával.

(ku)