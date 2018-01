Ilustrační FOTO - Haló noviny

Liberecký kraj hrozí antimonopolnímu úřadu

Liberecký kraj hodlá po antimonopolním úřadu (ÚOHS) vymáhat škodu, pokud urychleně nerozhodne, zda si může kraj koupit většinový podíl ČSAD Liberec.

Kraj se domnívá, že nečinností úřadu může vzniknout škoda mimořádně velkého rozsahu, a to v milionech korun.

Liberecký kraj chce mít vlastního dopravce kvůli problémům se zajištěním veřejné dopravy v kraji. Nechce se prý již nechat vydírat soukromými firmami, které autobusovou dopravu provozují. Za majoritní podíl akcií nabídl ČSAD Liberec 14,353 milionu korun. Záměr napadla konkurenční společnost BusLine u ÚOHS. Antimonopolní úřad v prvoinstančním řízení nezjistil, že by nákupu většinového podílu něco bránilo. V odvolacím řízení měl úřad rozhodnutí vydat do 27. prosince 2017. Pět dnů před vypršením této lhůty ale předseda ÚOHS Petr Rafaj vydal předběžné opatření zakazující nákup akcií, lhůta se tak prodloužila o dalších až 60 dnů.

Získání majetkového podílu v ČSAD Liberec má kraj zajištěno jen do 31. prosince 2017. Kraj se domnívá, že rozhodnutí proběhlo těsně před koncem roku, aby mu byl vstup do podniku znemožněn. S vlastníky ČSAD Liberec se nicméně dohodl na prodloužení lhůty nákupu většinového podílu do konce ledna.

Letos Liberecký kraj na autobusovou dopravu vydá asi 300 milionů korun, skoro o 14 milionů více než loni. Kraj objednává regionální autobusovou dopravu v rozsahu kolem 13 milionů kilometrů, zajišťuje ji osm dopravců. Největšími jsou BusLine, ČSAD Česká Lípa a právě ČSAD Liberec.

