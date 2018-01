Proč nelyžuju

Přišel nový rok a s ním pro mnohé i doba předsevzetí. Třeba o tom, že budeme víc sportovat. A v tomhle období to znamená vyrazit na lyže. Ale ruku na srdce – víte o tom, že lyže jsou jedním z ekologicky nejhorších sportů?

Jezdit po zasněžených svazích v přírodě je přeci krásné a plně ekologické, dalo by se říct. Bohužel posledních pár let už zdaleka ne. Dokud se lyžovalo na tom, co dala sama příroda, byl to úžasný čistý sport. Jenže pak někoho napadlo, že když příroda nedá sníh, že si pomůžeme sami. A tak nám rostou sjezdovky jako houby po dešti. Všude krásně vyčištěné stráně od stromů a keřů, samé sněžné dělo, samý kiosek s občerstvením a půjčovna rychlých prkýnek… Jen toho deště kolem nějak ubývá…

Ono totiž zasněžit kilometr sjezdovky znamená spotřebovávat až 500 litrů vody za minutu. Když toková děla pak běží tři dny, aby byla sjezdovka, jak má být, vysají u toho jeden malý rybník čisté horské vody, kterou změní ve vrstvu jemných krup, mnohdy obohacenou o chemii, aby to vydrželo i teplotu nad bodem mrazu. Jenže ta voda ale pak chybí. Chybí v přírodě, kde měla být čistá v horských potůčcích a níže v tůních jako přirozená zásobárna. Jenže pokud je nastříkána jako umělý sníh na velkou plochu, hodně z této vody se přímo odpaří. Zbytek pak jako špinavá břečka putuje zase do potoků, ale už to s tou průzračnou vodou má pramálo společného…

Navíc i ty sjezdovky, ze kterých jsou v létě rozkvetlé horské louky, nejsou, co bývaly. Nekvetou. Vrstva ledových krupek umělého sněhu totiž zahubí téměř vše, co je pod ní. Sníh je totiž načechraným přirozeným krytím, které rostliny chrání. Ledové kroupy je dusí. A co neudusí, to dokoná chemie.

A v neposlední řadě je tu i spotřeba elektrické energie. Něco ta sněžná děla pohánět musí. Co na tom, že za den spotřebuje jedno sněžné dělo i třikrát více energie, než jedna domácnost za celý rok…

A proč to všechno na našich horách dopouštíme? Je to stejné, jako se spoustou dalších ekologicky nesmyslných věcí… Za vším hledejte prachy. Peníze. Zisky. A nemalé. Jenže právě díky byznysu se lyžování stalo sportem bohatých. Kolik rodin si dnes může koupit permanentku pro všechny na celý víkend, nebo celý týden? Plus vybavení, ubytování, jídlo… Na Pradědu zasněžování zakázali. A přeci tam lyžují. Jde jen o přístup. A když sníh nebude? Vždyť na kole je také krásně…

Helena KOČOVÁ