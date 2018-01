Chudáci manažeři?

Švýcarský Spolkový soud zamítl, jak jsme si mohli přečíst v denním tisku, odvolání pánů Antonína Koláčka a Petra Krause proti trestům vězení, k nimž je odsoudily švýcarské soudy nižší instance. Zač? Za nic méně než za vytunelování Mostecké uhelné a vyvezení mnoha miliard do zahraničí, tedy do Švýcarska. I další výtečníci, pardon podnikatelé, v téže kauze odsouzení, Oldřich Klimecký, Jiří Diviš a Marek Čmejla, nebyli zbaveni trestu. Televize nám pány představila před švýcarskou soudní budovou. V živé diskusi zřejmě odcházeli od soudu a kdyby se jich někdo zeptal, jak vše dopadlo, odpověděli by, že jsou úplně nevinní a že to, co si převedli na svá konta, byla zcela jistě odměnou, která jim příslušela. Nyní, poté, co jim Švýcaři tak »tvrdě vydělané peníze« sebrali, vzali jim i čest. Budou na dně, jejich rodiny budou živořit. Možná, že se brzy setkáme s muži »v redingotech«, jak v podchodu na Václavském náměstí v Praze budou nastavovat klobouk, aby kolemjdoucí jim přispěli na jídlo a bydlení. To budou právě oni. Možná, že některý z nich bude i klečet a ruce bude mít sepjaté, jako poutník před ukřižovaným Kristem. Možná, že je uvidíme, jak stojí ve frontě čekaje na polévku, kterou v zimních měsících vaří nějaký bohusloužící spolek pro bezdomovce. Je mnoho míst určených pro chudé, kde bychom je zcela jistě mohli brzy nalézt, tedy po odpykání příslušného trestu.

Napsal jsem skutečný scénář, anebo tomu bude jinak? Jednoho z »mosteckých hříšníků« nám Česká televize přiblížila i jinak, než před soudní budovou. Je v Indii a tady se dlouhodobě léčí. Že by tedy jim orgány činné v trestním řízení u nás a švýcarské soudy nevzaly všecko, co si »naspořili« za léta, kdy řídili MUS? Zdá se, že má představa o chudácích obraných o všechno dostala trhlinu. Anebo jeden z nich, který včas opustil Evropskou unii, okradl ty druhé? A nyní se bojí, že »mafie z Mostecké« ho dožene a tady se skrývá? Ale o tom švýcarské soudy nejednaly. A ani ti druzí se o tom nezmínili či dokonce se nepokusili shodit všechno právě na něho.

Pravda bude tedy zřejmě jinde. To, co vytunelovali zmínění manažeři a poslali do Švýcar, je jen částí toho, co se skutečně ztratilo z MUS a páni ředitelé si další miliardy uložili jiným způsobem. Jinak by si nemohli své »bolístky« léčit až v Indii anebo třeba na Sheychelách, tedy pokud možno z dosahu matičky Evropy a jejích orgánů.

Václav ŠENKÝŘ, předseda Kontrolního výboru města Děčína (KSČM)