FOTO - Pixabay

Nevystavení eReceptů bude zatím bez pokut

Lékaři musí od začátku ledna všechny vystavené recepty evidovat v centrálním úložišti eReceptů. Úřady je však první rok nebudou pokutovat, pokud vystaví recept klasický.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) nefunguje zatím odeslání receptu pomocí SMS. Vojtěch a zastupující ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová to sdělili v úterý. »To, že lékaři nebudou za nevydání receptu pokutování, je příslib. Potřebnou novelu zákona snad v únoru sněmovna schválí. Bude to alespoň dodatečně legislativně ošetřeno,« reagovala pro náš list stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Připomněla, že elektronické recepty zavedl v ČR zákon už v roce 2007. Systém eRecept počítá s odbavením až 130 milionů receptů za rok, nyní je to asi 70 milionů papírových receptů. Zastánci změny si od ní slibují úsporu výdajů na léky nejméně 400 milionů korun. Adam Vojtěch předložil poslanecký návrh zákona, který by měl roční období bez sankcí garantovat. Očekává, že bude schválen v únoru. »Pokud by SÚKL zahájil nějaká přestupková řízení, což ale nepředpokládám, veškerá by se zastavila,« řekl již dříve ministr. SÚKL má na starosti provoz a fungování systému eRecept, včetně případných sankcí. »Nechtěl jsem povinnost úplně rušit, protože pokud bychom ji zásadně odložili, celý projekt by tak nejspíš spadl pod stůl,« dodal Vojtěch.

Podle Markové zde stojí tvrzení proti tvrzení. »Bývalý ředitel SÚKL se i písemně zaručil ministrovi, že systém připravený je a že ti, co nejsou připojeni, se včas nepřihlásili o registraci. Jde o součást boje lékařů proti povinnosti povinně eRecepty předepisovat. Lékaři se tomu dlouho bránili i prostřednictvím České lékařské komory, která do poslední chvíle požadovala tuto povinnost zrušit,« uvedla Marková.

»Jsem přesvědčen, že eRecept jako takový je správná cesta,« dodal Vojtěch. Například podle něj eliminuje falešné recepty, kterých je podle odhadů až 450 tisíc ročně. Lékaři mohou recept vypsat pacientovi i na dálku bez nutnosti navštívit ordinaci. Posílání receptu e-mailem podle Vojtěcha funguje. »Posílání SMS bude spuštěno během několika dní. Ještě komunikujeme s operátorem,« dodal.

Lékový záznam má začít fungovat už za rok

Marková souhlasí s tím, že zavedení eReceptu je krok správným směrem. Pouze předešlé vlády nepřipravily legislativu, aby eRecepty měly význam, který se od nich očekává. Počítá se, že k tomu dojde až po roce 2020, což je podle ní pozdě. »Vinou předešlých vlád byla nedostatečně připravena legislativa tak, aby současně s povinností eReceptu bylo možné vést i lékový záznam. Aby to skutečně mělo význam, který se tomu připisoval jako počátek potřebné elektronizace zdravotnictví, od níž si slibujeme větší efektivitu. Jde o to, aby zdravotnictví bylo více efektivní za méně finančních prostředků,« zdůraznila stínová ministryně zdravotnictví KSČM.

Lékový záznam, tj. seznam všech léků, které pacientovi předepsali všichni jeho lékaři, by měl však podle slibu Vojtěcha začít fungovat už od 1. ledna 2019. Zatím ho vidí jen pacient, lékař vidí jen své předepsané léky. Nutná bude změna zákona. »Diskutujeme to s Úřadem na ochranu osobních údajů. Pravděpodobně bude podmíněné souhlasem pacienta, zda lékaři jeho lékový záznam uvidí,« sdělil na tiskové konferenci ministr. Díky záznamu by mohl systém také kontrolovat nežádoucí interakce léků, odhaduje se, že v jejich důsledku zemře ročně několik set lidí.

»Pokud dokážou legislativu připravit a schválit, bude to dobře. Uvidíme, zda nejde jen o velké počáteční sliby, na které se pak i zapomene,« řekla k tomu s jistou skepsí Marková.

Ministerstvo chce také k eReceptu spustit informační kampaň zaměřenou zejména na lékaře v seniorském věku a na venkově. SÚKL už v minulém roce několik seminářů pořádal, informace byly také na odborných konferencích pro lékaře či lékárníky.

Podle Storové už bylo ke úterním 12.30 hod. předepsáno asi 102 000 eReceptů, přes 50 000 z nich bylo v lékárně vydáno. »Evidujeme i neúspěšné pokusy, ale je to marginální míra,« uvedla.

Lékaři systém kritizovali, protože vyřízení přístupových údajů trvá dlouho. SÚKL do konce roku vyřídil žádosti 37 199 z nich, dalších asi 7000 čeká na potvrzení České lékařské komory. »Nemůžeme ovlivnit, jak dlouho ověření žádosti trvá,« řekla Storová. SÚKL by podle Vojtěcha mohl ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky pro ověřování využít i připravovaný Národní registr zdravotnických pracovníků, který má být letos spuštěn. Do budoucna by se žádosti nových lékařů ověřovaly jen přes něj.

(ku)