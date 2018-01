Berdych se loučil v Dauhá hned v úvodním kole

Kristýna Plíšková zaskočila Ostapenkovou

O menší senzaci se postarala Kristýna Plíšková na tenisovém turnaji v čínském Šen-čenu. Sestra Karolíny porazila grandslamovou vítězku Lotyšku Jelenou Ostapenkovou, loňskou šampionku z Paříže a aktuální světovou sedmičku vyprovodila z kurtu po setech 6:1, 6:4. V katarském Dauhá prohrál Tomáš Berdych v 1. kole s Němcem Janem-Lennardem Struffem 4:6, 6:1, 6:7.

»Ve druhém setu jsem cítila trochu nervozitu, ale servis mi fungoval a to byla velká pomoc,« řekla 61. hráčka žebříčku WTA. Je zajímavé, že Kristýna zdolala Ostapenkovou na antuce v rámci J&T Banka Prague Open už jednou loni před French Open. Pomohla si 12 esy, 16 vítěznými údery a proměnila pět brejkbolů z jedenácti.

Do prvního zápasu nového roku 25letá Plíšková vstoupila suverénně, o pět let mladší Lotyšce povolila první game až za stavu 0:5. Ve druhém setu rozhodla brejkem v deváté hře a při vlastním servisu využila první mečbol. »Mým cílem je, stejně jako loni, dostat se do dvacítky. Snad to letos vyjde,« dodala Plíšková. V druhém kole ji čeká Rumunka Ana Bogdanová, ve čtvrtfinále pak může narazit na krajanku Kateřinu Siniakovou.

Křeče Muguruzaové

Andrea Sestini Hlaváčková s novou deblovou parťačkou Čchan Jüng-žan zahájily spolupráci vítězně. Na turnaji v Brisbane snadno prošly do čtvrtfinále vítězstvím 6:3, 6:0 nad nizozemsko-ruským párem Michaella Krajiceková, Alla Kudrjavcevová. Naopak předčasně skončil podnik WTA pro nasazenou jedničku ve dvouhře Garbiňe Muguruzaovou, kterou zastavily křeče a musela vzdát duel druhého kola se Srbkou Aleksandrou Kruničovou za stavu 2:1 ve třetím setu. »Netrpím na to, takže mě to překvapilo. Je to smůla,« řekla španělská wilmbledonská vítězka.

V Brisbane nyní zůstala největší favoritkou na zisk trofeje loňská vítězka Karolína Plíšková.

Strýcová vítězně

Barbora Strýcová zahájila v Aucklandu sezonu vítězně. Na postup do druhého kola se ale pořádně nadřela, protože bývalou světovou pětku, Italku Saru Erraniovou, porazila až po tříhodinové bitvě 6:4, 6:7 a 6:4. Třetí nasazená Češka zahájila na Novém Zélandu rok počtvrté v řadě a stejně jako v předchozích letech úvodní zápas zvládla. Proti Erraniové ve druhém setu podávala na vítězství, ztratila ho však v tie-breaku 3:7. Nakonec však zkušenou Italku zdolala a nepříznivou vzájemnou bilanci snížila na 4:7. O postup do čtvrtfinále si zahraje proti Švédce Johanně Larssonové.

Tenisté USA porazili na Hopmanově poháru Japonsko 2:1 v utkání, v kterém se nedohrál ani jeden zápas. K dvouhře ani k mixu totiž nemohla nastoupit nemocná Naomi Ósakaová a v mužském duelu se zase zranil Jack Sock. Američané tak mají ve skupině B druhou výhru, ale zatím se neví, jak závažné je Sockovo zranění kyčle, kvůli němuž skrečoval v druhém setu zápas s Juičim Sugitou. USA – Japonsko 2:1. Vandewegheová - Ósakaová bez boje, Sock - Sugita 6:7 (1:7), 1:1 skreč Socka, Vandewegheová, Sock - Ósakaová, Sugita bez boje.

Švýcarská dvojice vyhrála v Perthu i druhý zápas ve skupině B. Po úvodním vítězství nad Japonskem uspěli Roger Federer s Belindou Bencicovou také proti Rusku (3:0). Federer zdolal před bezmála 14 tisícovkami diváků Chačanova 6:3, 7:6. Další zápasy: Bencicová - Pavljučenkovová 6:1, 3:6, 6:3, Bencicová, Federer - Pavljučenkovová, Chačanov 4:3 (5:1), 3:4 (3:5), 4:1.

Andy Murray odložil po půlroční zdravotní pauze vstup do sezony. Bývalá světová jednička se odhlásila z turnaje v Brisbane kvůli přetrvávajícím bolestem kyčle. Zda bude Murray fit pro grandslamové Australian Open, není jasné. Zvažuje také operaci. Během nucené pauzy klesl Murray ve světovém žebříčku na 16. místo.

(red)