Ruská produkce ropy na třicetiletém maximu

Těžba ropy v Rusku loni mírně vzrostla a dostala se tak na nejvyšší úroveň za 30 let. Produkce se zvýšila o zhruba 0,2 % na 10,98 mil. barelů denně z 10,96 mil. b. d. v předchozím roce. Vyplývá to z údajů ruského ministerstva energetiky. Růst těžby nicméně zpomalil v důsledku zapojení Ruska do dohody o omezení dodávek ropy na trh. V roce 2016 se produkce meziročně zvýšila o zhruba 2,2 % z 10,72 mil. b. d.

Těžařské země se omezením produkce snaží podpořit ceny ropy, které v předchozích letech výrazně klesly v důsledku převisu nabídky nad poptávkou. Dohoda byla nedávno prodloužena o devět měsíců, tedy do konce letošního roku. Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci nicméně dali najevo, že jsou připraveni v polovině roku omezení těžby přehodnotit, pokud by růst cen vedl k masivnímu zvyšování produkce ropy v USA, které se k dohodě nepřipojily.

