Peníze na úložiště jaderného odpadu

Česká republika dá v příštích třech letech 1,7 miliardy korun na přípravu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Rozhodla o tom vláda, když schválila plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) do roku 2020.

Nová vláda v programovém prohlášení uvádí, že výstavbu úložiště zajistí. Vyčleněné peníze zahrnují výdaje na průzkumné práce, výzkum i příspěvky obcím ve vybraných lokalitách.

Stínový ministr průmyslu KSČM Pavel Hojda je rád, že vláda v této věci nezahálí. »Pakliže se ve státní energetické koncepci píše, že ČR chce v příštích letech vsadit na jadernou energii, otázka, co s vyhořelým palivem, se řešit musí. A vzhledem k tomu, že vláda nejednala a patrně asi ani neuvažovala o uskladnění na území jiného státu, pak se musí nalézt místo na území ČR,« konstatoval Hojda. To, aby vyhořelé palivo zůstalo na území republiky ve vlastnictví českého státu, považuje ostatně za vhodné i z jiného hlediska. »Jsem přesvědčen, že s vývojem technologií půjde toto vyhořelé palivo recyklovat a stane se tak vzácnou surovinou,« řekl Hojda Haló novinám.

Podle Hojdy stát musí zaručit, že úložiště bude naprosto bezpečné a ani v případě zemětřesení nebude ohroženo životní prostředí či zdraví občanů. »Budou-li tyto nezbytné podmínky splněny, pak se nedomnívám, že by měl stát poskytovat dotčeným lokalitám nějaké mimořádné výhody. Takříkajíc si obyvatele koupit či je uplatit. Spíše by měl občanům vysvětlit, že úložiště přinese kupříkladu pracovní příležitosti,« upozornil Hojda s tím, že také rozvoj infrastruktury v místě je logickou součástí přípravy úložiště, a ne úplatkem.

Mezi zvažované lokality pro stavbu úložiště patří Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a Kraví Hora na Žďársku. Geologický výzkum byl zahájen také v okolí obou jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Premiér Andrej Babiš (ANO) po zasedání vlády uvedl, že vláda nezvýší počet zvažovaných lokalit. Pracuje jen s návrhy, o kterých se mluvilo už v minulosti.

Čtyři lokality mají letos postoupit do užšího výběru, finální místo pro úložiště má být vybráno v roce 2025. V některých vytipovaných obcích budí plán na vybudování úložiště odpor. Zvláště aktivní jsou v Pošumaví. V sobotu vyrazí obyvatelé několika pošumavských obcí již popatnácté na devítikilometrový protestní pochod. Každoročně se na akci sejde několik stovek lidí. K hlavním organizátorům protestů patří starosta Chanovic Petr Klásek. Koncem října 2015 podal žalobu na stát kvůli tomu, že povolil geologický průzkum území, který byl zahájen předloni.

SÚRAO neměla loni k průzkumům povolení, protože ministerstvo životního prostředí zamítlo její žádost o prodloužení prací. Pro SÚRAO tedy najaté firmy prováděly takzvané výzkumy. Pro ně povolení nepotřebuje.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.

(ste)