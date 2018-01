Rozhovor Haló novin s Martinem Malým, předsedou Odborového sdružení železničářů (OSŽ)

Navýšení mezd chceme dosáhnout jednáním

Předsedou OSŽ jste byl zvolen celkem nedávno, 10. listopadu, jaké jsou vaše první dojmy v nové funkci – co považujete za nutné změnit, co byste naopak rád zachoval?

Moje první dojmy z výkonu nové funkce jsou celkem pozitivní. Velmi si například vážím skutečnosti, že i přes těsný volební výsledek kolegové z vedení OSŽ, alespoň podle průběhu prvních jednání, tento akceptovali a staví se pozitivně k další spolupráci. K tomu bych chtěl dodat, že právě dobrou týmovou spolupráci považuji za nutnou podmínku dalšího úspěšného rozvoje činnosti OSŽ a ze své strany se snažím, a vždy se budu snažit, nabízet co největší možnou vstřícnost při hledání konsenzu i ve složitějších problematikách, kde se třeba naše názory na nejvhodnější postup v dané oblasti mohou někdy docela významně lišit.

A pokud se týká toho, co zachovat a co naopak změnit, tak bych odpověděl obligátním: zachovejme vše, co se osvědčilo, jako například každoroční maximální úsilí věnované kolektivnímu vyjednávání, poskytování právní pomoci členům, podpůrný fond, zprostředkování velmi výhodného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, nebo pořádání celé řady sportovních a kulturních akcí, a současně pracujme na zlepšení v oblastech, kde cítíme, že ještě máme rezervy, jako je tomu např. v oblasti elektronických forem evidence a komunikace, rozšiřování škály členských benefitů nebo zřejmé potřeby aktivnějšího přístupu k prezentaci našich názorů a činnosti v tradičních médiích i v prostředí sociálních sítí za účelem celkového zlepšení obrazu odborů v očích veřejnosti.

V OSŽ jsou organizováni především zaměstnanci ČD, ČD Cargo a SŽDC. Chcete získat i zaměstnance ostatních dopravců? Jak je to vlastně s jejich organizovaností v odborech?

Ano, záměr získávání nových členů, respektive zakládání nových ZO OSŽ u soukromých dopravců, je jedním z důležitých úkolů pro budoucí období. Je mi ale jasné, že to nebude úkol jednoduchý, protože očekávám, že soukromí dopravci budou pravděpodobně z celé řady důvodů preferovat spíše zakládání vlastních odborových organizací, které by měly působit pouze v rámci jednoho zaměstnavatele. Máme zde však už první vlaštovky, neboť už v minulém volebním období se např. vedení PV OSŽ ČD Cargo podařilo úspěšně založit ZO OSŽ ve společnosti Unipetrol.

Velkým tématem je liberalizace železničního trhu. Co v tomto směru očekáváte od nové vlády; co budete prosazovat v tripartitě?

Vláda se k této problematice vyjadřuje ve svém programovém prohlášení takto: »Podpoříme realizaci otevřených nabídkových řízení na státem objednávaných rychlíkových spojích. České dráhy by měly fungovat jako standardní apolitický subjekt v reálném konkurenčním prostředí. Nástup konkurence však musí být postupný a musí být zajištěny veřejné služby i na méně atraktivních linkách.«

Z toho lze usuzovat, že nová vláda chce v podstatě plynule navázat na již provedené liberalizační kroky vlády předchozí. Pro nás to znamená jednak nutnost požadovat na jednání tripartity konkrétní garance onoho příslibu, že veřejné služby budou i do budoucna zajištěny i na méně atraktivních linkách a dále garance toho, že případné soutěže na zajišťování železniční dopravy v závazku veřejné služby nepovedou ke stagnaci či dokonce poklesu stávajících mezd železničářů. Je totiž nabíledni, že ve snaze dosáhnout co nejlepší nabídkové ceny budou někteří dopravci v pokušení maximálně snížit cenu práce svých zaměstnanců. Musím také zdůraznit, že v tomto programovém prohlášení vlády postrádám alespoň nějakou zmínku o podpoře Českých drah, jejichž současná ne úplně ideální ekonomická situace je po mém soudu do značné míry způsobena vynuceným rozhodováním o zásadních investicích v době, kdy ještě zdaleka nebyla ze strany státu vyjasněna koncepce budoucího uspořádání železnice v ČR.

Média informovala, že se podařilo dosáhnout dohody se zaměstnavateli o benefitech pro železničáře, zejména o tzv. režijkách. Jste s dohodou spokojeni, nebo budete do budoucna usilovat o lepší podmínky?

Domnívám se, že Memorandum o zachování sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod železničářů, jejich rodinných příslušníků a železničních důchodců, které jsme jako představitelé odborových organizací uzavřeli s ministerstvem dopravy, jasně definuje cestu, kterak za součinnosti dotčených zaměstnavatelů zajistit pokračování existence jízdních výhod pro železničáře i v nových podmínkách postupující liberalizace. Určitou diskusi by si ale do budoucna asi ještě zasloužila otázka řešení jízdních výhod důchodců – bývalých železničářů a jejich rodinných příslušníků. Zde by asi bylo vhodné přece jen posílit roli státu v rámci nějakého programu podpory aktivního života seniorů obecně, tedy nejen bývalých železničářů, jak to učinila např. vláda na Slovensku.

Všechny profesní skupiny usilují o vyšší mzdy. Jaké jsou požadavky železničářů, jak je chcete prosazovat?

Dá se říci, že železničáři své představy o nárůstu mezd odvozují jednak od nárůstu mezd, jehož jsme v poslední době svědky v jiných technických odvětvích, jako například v automobilovém průmyslu či v odvětví elektrotechniky. Je to docela logické, protože například absolvent elektrotechnické průmyslovky při volbě svého zaměstnavatele může rovnocenně zvažovat, zda bude vykonávat profesi strojvedoucího, výpravčího, zabezpečovacího technika či pracovníka v odvětví železniční energetiky, nebo zda bude ve svém oboru hledat uplatnění v některém průmyslovém podniku. Kromě toho je zde ještě, zejména u zaměstnanců SŽDC, docela silná tendence poukazovat na desetiprocentní, politicky garantované, navyšování platů ve státní sféře, protože v době úsporných opatření ve státním sektoru v souvislosti s hospodářskými potížemi po roce 2008 bylo i SŽDC fakticky nařízeno 10% snížení mzdových nákladů, jako v ostatních státem řízených či regulovaných odvětvích. A pokud se ptáte na způsob, jak chceme požadovaného navýšení dosahovat, tak vám odpovím, že především jednáním, jednáním a zase jednáním. Pokud však bychom z druhé strany opakovaně naráželi na nepochopení či nezájem, určitě bychom museli přistoupit i k razantnějším prostředkům včetně porušení sociálního smíru, přestože tuto formu vyjednávání rozhodně nepreferujeme.

Jiří NUSSBERGER