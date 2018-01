Ilustrační FOTO - Pixabay

V MSK peníze ještě na 1800 kotlů

Zhruba 7000 žádostí o kotlíkovou dotaci od loňského září podali zájemci v Moravskoslezském kraji (MSK), vyčerpáno je tak zhruba 700 milionů korun. Přibližně 191,5 milionu korun má kraj ještě k dispozici. Peníze by tak měly stačit na výměnu ještě zhruba 1800 kotlů.

O dotaci lidé mohou požádat do konce letošního roku nebo do vyčerpání peněz, respektive do přijetí celkového počtu 10 000 žádostí. Z dosud podaných žádostí je vyhodnoceno asi 5200, kraj začal i s proplácením peněz žadatelům, kteří neekologický kotel vyměnili za jiný šetrnější k životnímu prostředí. Nejčastěji si lidé pořizují plynové kondenzační kotle.

Žadatelé by při vyplňování žádostí měli být ale pozornější. Zaměstnanci krajské úřadu totiž řeší nejrůznější nedostatky či chyby v žádostech, chybějí povinné přílohy a další. Všechno, co lze, v součinnosti s žadateli odstraňují.

V MSK zatím nebyl zaznamenán případ, kdy by žadatel získal dotaci neoprávněně. A to ani v rámci administrativní kontroly, ani při kontrolách na místě, kterých bylo okolo 300.

Pro aktuální druhé kolo výzvy vyčlenil kraj ze svého rozpočtu 69 milionů korun. Na každý nový kotel tak přispěje 7500 korunami. Dalšími 45 miliony předfinancuje příspěvky 78 obcí, které s krajem spolupracují a které poskytnou zájemcům o výměnu kotlů od 1500 do 15 000 korun.

(zku)