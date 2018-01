Šťastný bonus

Přesně před rokem jsme cestovali prastarým americkým jeepem kolem karibského ostrova Kuby, konkrétně toho dne z rybářského městečka Baracoa do Havany, vzdáleného zhruba jen 40 kilometrů.

Ačkoliv byl leden, teplota se pohybovala kolem třicítky, vlahý vzduch nám ovíval tváře, moře bylo blankytné a klidné, byla to prostě maňána. Já měl ten den zrovna narozeniny, takže jakási bezstarostnost toho dne nabývala ještě větších rozměrů než kdykoliv jindy. Vítr nám do toho vojenského veterána navíc přivanul společníka, nádherně zbarveného tropického motýla, který chvíli mával křídly a pak se s námi vezl cestou necestou.

Ve velké rychlosti se řítíme na most, pod nímž se nachází tříproudová Autopista Nacional, čili dálnice, která se vine z Havany západně do Pinar del Rio a východně do Sancti Spiritus.

Míjíme most a rychle pokračujeme směrem na Havanu, když v tom se najednou ozve rána a události nabývají na spádu. Řítíme se kamsi mimo hlavní cestu, kubánský šofér křečovitě svírá volant a cigáro, které měl přilepené k dolnímu rtu, se válí někde na sedadle veterána. Stejně tak jako moje brýle a taška s foťákem. Po několika neskutečně dlouhých vteřinách se jeep zastavil uprostřed parku, kde naštěstí nikdo nebyl.

»Jsi v pořádku?« ptám se své kubánské přítelkyně a snažím se protáhnout, abych zjistil, zda jsem to i já přežil bez úhony. Naštěstí se nám nic nestalo, jen ten tropický motýl raději zamával křídly a z auta odlétl neznámo kam. Třeba ho zlákal onen rozkvetlý park plný orchidejí.

Po chvíli s řidičem obhlížíme auto, kterému chybí levé zadní kolo. I to se někdy stává a my s jistotou víme, že pokračovat budeme jiným autem. Hlavně, že se nám nic nestalo, vždyť bezpečnostní pásy se v Latinské Americe příliš nepoužívají. A ve starých veteránech prostě nejsou.

Zanedlouho si již v roztančené Havaně dáváme vychlazené kubánské mojito a pak ještě druhé a donekonečna probíráme dnešní nehodu se šťastným koncem.

Ten den mám ostatně jako každý rok narozeniny, ale tyhle jsou se šťastným bonusem v tomto automobilovém dobrodružství. Tak to má být, chce to štěstí, a to nejen o narozeninách. Pro každého z nás.

Radovan RYBÁK