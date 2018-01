Krok k likvidaci

Piráti nám v úterý na tiskové konferenci představili svůj návrh na revokaci usnesení, podle něhož ČEZ a vlastně i další české státní firmy, které zatím ještě zůstaly státu, by měly napříště zveřejňovat své smlouvy, aby každý věděl, že se v těchto podnicích nepodvádí. Pro stoupence Pirátů jde zřejmě o krok, kterému by mohli nezasvěcení tleskat. Populismus je jen populismus. Podle Pirátů bude tak totiž »transparentno« na obchodním nebi. Nikdo v ČEZu, a potažmo i v jiných podnicích, se neodváží, podle myšlení Pirátů, přivlastnit si ani korunu anebo ukrást miliony.

Jenže všechno má svůj háček. Jestliže budou zveřejněny smlouvy, které podepsaly ČEZ nebo jiný státní podnik, pak konkurence bude mít jako na dlani všechno, co potřebuje, aby ČEZ a další státní podniky poškodila. Pokud by například šlo o Budvar, pak během krátkého roku by šel na buben anebo se stal součástí koncernu Anheuser Busch. Podobné je to s dalšími státními podniky, které patří do této kategorie. Pokud jde o ČEZ, v každém případě by to negativně ovlivnilo jeho hospodaření, a to by se dotklo nás všech.

Když jsem o tom všem přemýšlel, dospěl jsem k otázkám, zda jsou Piráti tak neznalí věci. Nebo jsou pověřeni zlikvidovat zbytek našeho státního majetku? Či dokonce oni sami mají své zájmy se státními podniky, které by se tak postupně zlikvidovaly, či někdo jiný je připraven se dostat na náš trh a potřebuje k tomu informace?

Zatím mně vychází, že ve hře je neznalost. Napadá mě sice jiné slovo, ale nerad bych byl vulgární. Celý tento nápad však ukazuje, jak málo stačí k tomu, aby se to, co pracuje dobře, zničilo anebo »suchou cestou« přesunulo do náruče žraloků, kteří nemají dost.

Připomínám v této souvislosti rozprodeje krevních bank těsně po Listopadu, zprivatizování kuchyní, prádelen a nevím čeho všeho v nemocnicích, rozvodných sítí elektrického proudu atd. To poslední se týkalo právě ČEZu. A výsledek? Dnes platíme více za elektřinu, nemocnice musí vynakládat více prostředků, jež by mohly být využity jinak atd. A všechno začalo tím, že informace o vnitřní ekonomice byly dány k dispozici komukoli, kdo o ně požádal. A nám ostatním už zbyly jen oči pro pláč a někdo konkrétní, který byl u toho a měl informace k dispozici, se stal milionářem a my platíme, platíme a zase platíme…

Milan ŠPÁS, místopředseda OV KSČM Hradec Králové