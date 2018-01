Nad projevem slovenského prezidenta

Novoroční projev slovenského prezidenta Kisky Česká televize odvysílala celý. Mohli jsme tedy uslyšet, jak minulý režim byl nejen zločinný, ale také děsivý. Teď je tomu jinak, protože »z lidsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného, nevlídného skanzenu, který se zpoza železné opony vynořil na mapě svobodného světa, jsme proměnili Slovensko na otevřený, moderní a životaschopný stát«.

Vše by asi prošlo bez povšimnutí, i když odpůrci Kisky se snažili jeho projev ignorovat, kdyby prezident nespojil své myšlenky nejen s kritikou Fica, ale i oné předlistopadové minulosti. Chápu, že on, jakožto muž, jenž v krátké polistopadové době se stal jedním z předních slovenských milionářů, k minulé době musí cítit velkou nenávist. On, absolvent elektrotechnické fakulty a následně projektant, měl jiné cíle, než sedět u prkna a malovat čáry. Listopad ho proto oslovil a hurá do Spojených států, aby tady nabíral zkušenosti. Jaké, těžko říct. Jisté je, že se brzy, tedy po půldruhém roce, vrátil a začal podnikat coby šéf společnosti Tatracredit. Zřejmě to však neodpovídalo jeho nadějím, a tak se vrhl na neziskovky a dokázal světu, že z neziskovek je velmi schůdná cesta k milionům. Jeho Modrý anjel údajně pomáhající rodinám s dětmi v těžké situaci si totiž z hlediska pana Kisky vedl »úspěšně«.

Ale jde o »lidsky vyčerpaný, ekonomicky zničený, nevlídný skanzen«, jenž bylo nutné rozbít a na jeho střepech založit prosperující společnost, jíž by bylo ještě lépe, kdyby nebylo Fica. Nechme však ministerského předsedu, aby sám zaujal stanovisko. Asi nebude z prezidentova vystoupení nadšen a nebude v něm nucen ani »hledat blechy«, jako tomu bylo u našich pravdoláskových stran po vystoupení Zemana.

Zajímá mě Kiskou zmíněný skanzen doplněný všemi možnými epitety. Vskutku jsme byli lidsky vyčerpaní, morálně zdevastovaní, hospodářsky na dně, když po listopadu 1989 zemi převzali stoupenci »pravdy a lásky«? Ti ve velmi krátké době rozvířili majetek za dva biliony a nikdo dodnes neví ani kam? To, co můžeme uvidět, jsou jen torza. Že přeháním? Jeďte se, prosím, podívat do pražských Vysočan, kde stávaly budovy hrdé ČKD. Po ní nám zbyl jen název jedné stanice metra a na starých strojích značka ČKD, jež více než sto let reprezentovala um našich dělníků a techniků. Ale nejde jen o Prahu. Dva a půl tisíce továren vzaly za své a družstva, která nám zajišťovala soběstačnost, se rozpadla a často na jejich polích dnes stojí sklady nebo roste lebeda. Ta země nebyla na dně. To jen z hlediska lidí, jako je pan Kiska. Nemohli totiž nashromažďovat majetek, nemohli podnikat ve velkém a kupit v bankách miliony. Nebyli jsme skanzenem, byli jsme životaschopní. Mnozí z těch, co klinkali klíči, to dnes vidí. Prostě žili jsme jinak a mysleli, že svou snahu o sociální rovnost nemůžeme prohrát.

Dočasně jsme ji však prohráli. Že by to pan Kiska nevěděl, anebo si myslí, že každý přímo z neziskovek po půldruhaletém školení v USA může být milionářem a že lidé jsou tak primitivní, že nastálo věří takovým tvrzením?

Roman BLAŠKO