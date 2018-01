Návraty a záchrany

V plzeňské zoologické zahradě se před necelým čtvrt rokem narodil vzácný lev berberský, který už ve volné přírodě neexistuje. Nebýt soukromého chovu marockého krále, tento druh by už na planetě Zemi nežil. Postupně se tímto druhem může pak pochlubit na třicet evropských zoologických zahrad. Tak jako tomu je například u koně Převalského z pražské zoo, který za pomoci českých zoologů se začíná vracet do mongolských stepí, ale nejde jen o ty v přírodě vyhynulé. V některých případech se musí přírodě napomoci, aby se doplnily stavy stád nebo jedinců v lokalitách, které jsou příslušnému druhu domovem. Zmiňme se o přesunu vzácných severních bílých nosorožců z Dvora Králové do Keni, o jedenasedmdesáti buvolech kaferských či několika antilopách vraných a koňských, jež také byly odeslány ze Zoo Dvůr Králové do Afriky. Podkrušnohorský zoopark z Chomutova zase vypustil v rakouských Alpách tři samce a tři samice ohroženého kozorožce alpského, atd.

Ale nejde jen o přesuny do zahraničí. Jde o vytvoření podmínek, aby také k nám se vracela fauna, kam dříve patřila. Ostravská zoologická zahrada společně s královédvorskou mají zásluhy na návratu rysů do českých a moravských hor, do volné přírody jsou vypouštěni syslové, vlci se vrátili na Šumavu a puštíků bělavých, kteří v těchto horách vymizeli, je nyní zde patnáct až dvacet párů.

A také nejde jenom o navracení druhů do volné přírody, ale i o návrat těch, kteří se třeba i kvůli člověku v ní poranili. Je to krásný pocit, když chovatelé, kteří je zachránili, je mohou pustit opět do přírody.

Je rok 2018. Ochrana přírody je věcí nás všech, nejen těch, o nichž jsme mluvili. Chceme-li žít v krásném prostředí, nezávidět našim dávným předkům, chceme-li odkázat přírodu našim potomkům takovou, jaká provázela naše mládí, pak ji nesmíme nechat devastovat. Pole jsou na to, aby rodila obilí či jiné kulturní plodiny, a ne aby na těch nejúrodnějších stály sklady, fotovoltaiky a nákupní centra, lesy a hory na to, aby v nich žila zvěř, která sem patří, aby v řekách tekla čistá voda plná ryb, a nikoli znečištěná odpadními vodami, aby i ve městech se vzduch nechal dýchat, pak můžeme přispět všichni. Ono vždy nejlepší je začít u sebe. Třeba tím, že budeme třídit odpad, že nebudeme ničit, co vytvořily předchozí generace, že... Ale to jistě každý víte.

Otakar ZMÍTKO