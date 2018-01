Karolína Erbanová bude aspirovat na titul nejrychlejší Evropanky. FOTO - archiv

Naše naděje v Kolomně - Erbanová

Karolína Erbanová bude při absenci Martiny Sáblíkové hlavní českou postavou mistrovství Evropy v rychlobruslení, které se bude od pátku v Kolomně poprvé konat jako šampionát jednotlivých tratí. Oproti minulosti se nebude o medaile bojovat ve víceboji a ani Erbanová nebude obhajovat loňské zlato ve sprintu. Má však šanci získat medaile na pětistovce a kilometru.

»Bude to největší závod v dosavadní sezoně. Je to víc než Světový pohár, ale zároveň je to jeden z kroků k olympiádě. A letos bude důležité jen uspět na olympiádě,« řekla Erbanová.

Dosavadní výsledky ale čtvrtou ženu pořadí Světového poháru na trati 500 metrů pasují do role jedné z hlavních favoritek. Na ME totiž budou logicky chybět dvě nejrychlejší ženy sezony Nao Kodairaová z Japonska a Korejka I Sang-hwa. »Uvidíme, kdo z dalších zemí se nakonec na start postaví. Úplně všichni tady totiž nejsou, protože některé země mají nyní kvalifikace na olympiádu. Šance je ale určitě velká a reálná,« připustila 25letá česká reprezentantka.

Vedle Erbanové se na ME představí i Nikola Zdráhalová, Natálie Kerschbaummayr, Eliška Dřímalová a Sebastian Druszkiewicz. Sáblíková, která měla v závěru roku zdravotní problémy, již začátkem týdne oznámila, že chce dohnat tréninkové manko a připravit se na olympijské hry v Pchjongčchangu.

Stejně jako Sáblíková by v Kolomně měly chybět i Nizozemky Ireen Wüstová, Antoinette de Jongová nebo Němka Claudia Pechsteinová. I díky tomu Novák věří, že i Zdráhalová má šanci se v Rusku výrazněji prosadit.

»Myslím si, že medaili odvezeme, protože kdyby ji Karolína na pětistovce nezískala, tak na olympiádě nemá šanci. A věřím, že uspěje i na kiláku. A pak uvidíme, co předvede Nikola. Pokud se opět zlepší, tak by od medaile neměla být daleko a měla by skončit v Top 10 na trojce nebo na patnáctistovce,« řekl Novák. Měl radost, že se ženy představí i v týmovém závodě. »Dokonce jsme měli možnost startovat i v týmovém závodě mužů, ale bohužel jsme o tom nevěděli včas a nepodařilo se nám zajistit víza,« dodal Novák.

(zr)