Karolína Plíšková se ve čtvrtfinále natrápila

Karolína Plíšková dál drží naději na obhajobu titulu v Brisbane. Turnajová dvojka ale potřebovala ve čtvrtfinále dvě hodiny a jedenáct minut, aby zdolala tenistku z kvalifikace Kaiu Kanepiovou z Estonska 3:6, 7:5 a 6:2. V semifinále ji čeká třetí nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny.

»Bylo to velmi těžké. Ona hrála dva sety vynikající tenis. Hodně riskovala a agresivní hrou odzadu mi nedávala čas. Jsem ráda, že jsem to zvládla. Ve druhém setu jsem to vybojovala a ve třetím už byla lepší,« řekla Plíšková na kurtu.

Plíšková si prohrála servis v prvním dlouhém gamu utkání a v úvodní sadě se při podání soupeřky nedokázala prosadit. I ve druhém setu jako první neudržela podání, ale srovnala na 3:3. Za stavu 4:5 se při svém servisu ocitla po dvojchybě dva míče od vyřazení, game ale i díky esu uhájila a po něm přidala další čtyři.

Rozhodující set už svěřenkyně Tomáše Krupy kontrolovala. Stá hráčka žebříčku Kanepiová, která hrála se zatejpovaným ramenem a obvázaným stehenním svalem, postupně fyzicky odpadala. Plíšková celkem nasázela patnáct es a proměnila druhý mečbol.

V boji o finále narazí Plíšková na světovou šestku Svitolinovou. S Ukrajinkou má bilanci 5:1 a loni ji porazila ve stejné fázi turnaje v Brisbane, ale pak s ní prohrála na římské antuce. »Bude to další těžký zápas a úplně jiný tenis než s Kanepiovou. Musím být připravena,« uvedla 25letá Plíšková.

