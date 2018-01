Ilustrační FOTO - pixabay

Jak ochránit naše úspory před inflací?

Inflace už zase hrozí, či spíše stává se realitou, se kterou se v nejbližších měsících a létech budeme muset naučit žít. Dlouho byla zadržená, hrozila deflace, tedy pokles cenové hladiny. Centrálním bankám včetně naší se nedařilo dosáhnout kýženého cíle vzrůstu inflace na úroveň kolem dvou procent. Nyní, jak to tak vypadá, budou mít problém opačný – aby inflace příliš nepřekročila dvě procenta. Nezaměstnanost je nízká a to vždy vyvolává tlak na růst cenové hladiny, čemuž se patrně neubráníme. Nečeká nás ovšem nic dramatického. Koruna posiluje, což hrozbu inflace poněkud snižuje. Rovněž tak patříme mezi země, které mají možnost přísunu kvalifikovaných pracovních sil, což v profesích, do kterých se našincům příliš nechce, poněkud omezuje růst mezd. Přesto je dobré počítat s tím, čemu jsme již odvykli, a chránit naše úspory před inflací, která by v některých měsících mohla meziročně vystoupat až k pěti či šesti procentům.

Obecně platí pravidlo, že čím větší majetek máte, tím lépe se můžete před inflací uchránit, či dokonce na ni vydělat. Ten, kdo nemá možnost operativně přesouvat aktiva v hodnotě miliónů, z jedné formy do druhé, může své úspory před inflací chránit, může se jí účinně bránit, ale neměl by si dělat příliš velké iluze o možnosti ji porazit. V podstatě má dvě možnosti. Buď investuje do nějaké investiční akce, ze které má větší výnos, než o kolik ho inflace připraví (a to nejen jako jednotlivec, investovat může i jako kolektivní investor), nebo si pořídí nějaké aktivum, které není inflací dotčeno.

V prvním případě se ovšem člověk vystavuje značnému riziku. A to jak v případě individuálního, tak i kolektivního investování. Ani druhý případ není bez problémů. Lze si představit aktiva, která inflace neznehodnotí – nemovitosti, zlato apod. Nákup nemovitosti je náročný na získávání kvalitních informací, o nemovitost je nutné se starat, platíme daň z nemovitosti, dědickou daň. Nemovitost není tak snadné prodat. Zlato si můžete koupit snadno, nemusíte platit ani daň z držby zlata, většinou je poměrně snadné vyhnout se dědické dani, dokonce se při jeho pořízení neplatí ani daň z přidané hodnoty. Zlato je možné chápat i jako investiční statek. Na trhu se nabízí investiční zlato v několika podobách. Výnos investic do držby zlata je dán povahou současného globálního bankovního systému.

Alternativa vůči finančním aktivům

Jak již bylo naznačeno v úvodním odstavci, banky se snaží ovlivňováním množství peněz v oběhu udržovat inflaci na úrovni přibližně dvou procent. To jim umožňuje vyrábět peníze z ničeho, které pak v globálním bankovním systému plní různé funkce a jsou používány k různým účelům souvisejícím se stabilizací globální ekonomiky. V tomto smyslu každý z nás odvádí určitou skrytou inflačně emisní daň, jejíž původ je historicky v ražebném a kterou dnes nemají jednotlivé země pod bezprostřední kontrolou. Oproti tomuto neustálému »osvobozování« měn od důsledků ekonomického růstu a technického pokroku dlouhodobě roste cena zlata jako komodity, kterou – dříve tisknutím, nyní již jen elektronickými operacemi – nelze rozmnožovat takovým způsobem jako peníze, kterými se platí.

Dlouhodobě se zlato může stát deflačním aktivem, tj. jeho cena se může odvíjet v téměř přímé závislosti na ekonomickém růstu a technickém pokroku. Představuje tak určitou alternativu vůči finančním aktivům, které banky nabízejí. To vede některé investory, včetně velkých, k investičním aktivitám, při kterých počítají s výrazným růstem ceny zlata v dlouhodobějším horizontu a zvyšují zásoby tohoto krásného kovu, který – přiznejme si to – na každého působí svou magickou silou. Navíc je ideálním prostředkem k ochraně proti riziku tou nejefektivnější formou, totiž tím, co se nazývá diverzifikací portfolia.

Vsaďte na mince!

Jak se někdy říká, není dobré dávat všechna vajíčka do jednoho košíku. Přesněji – čím pestřejší složení aktiv, kterými se zajišťujete do budoucna proti riziku, máte, tím máte i větší šanci, že hodnota těchto aktiv ve svém souhrnu bude uchována, případně se bude přiměřeně zvyšovat. Zlato lze chápat jako doplněk ostatních aktiv. Mj. i proto, že se snadno pořizuje, že jeho hodnota dlouhodobě roste, že jeho vlastnictví v kruhu rodinném lze snadno převádět. A také proto, že jeho pořízení i vlastnění v přiměřené míře, tj. pokud nenásledujeme Harpagona, příznivě působí na psychiku. Pokud někomu darujete k narozeninám zlatou či stříbrnou minci, určitě mu uděláte radost větší, než když mu dáte láhev whisky.

Pokud již hovoříme o mincích, tak jsou spolu se slitky nejvhodnější formou, ve které můžeme zlato či stříbro držet. Zejména, pokud máte příslušné certifikáty a pokud jsou mince uchovány v původních obalech. Nejenže mají vyšší hodnotu, včetně té sběratelské, ale v případě nutnosti se i snadněji mění v hotové peníze.

Radim VALENČÍK, ekonomický poradce České mincovny