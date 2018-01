Ilustrační FOTO - pixabay

Miliardový cedník

Začátkem října se jemenští šíitové, proti nimž je namířena ofenzíva saúdskoarabské armády, pokusili zasáhnout raketou rijádské letiště.

Saúdské sdělovací prostředky ihned spustily sérii oslavných ód na americké protiraketové systémy Patriot. Dokonce zveřejnily fotografii, na níž americká protiraketa ničí útočníka.

Jenže jemenská raketa se dostala k letišti v Rijádu, vybuchla jen pár metrů od hlavní odletové haly. Lidé se vylekali a uprchli, nikomu se nic nestalo, jen se vysypala okna. Takže ódy skončily tak rychle, jak začaly. Ke slovu přišli odborníci.

V listopadu uveřejnil Joe Cirincione, známý americký nezávislý raketový expert, v časopise The National Interest rozbor, v němž o systému Patriot uvedl:

»Pokud jsou takové systémy užívány pro ochranu velkých území s chybným přesvědčením, že máme štít proti raketám protivníka, pak si musíme uvědomit, že vše co skutečně máme, je řešeto.«

Joe reagoval právě na událost u hlavního saúdskoarabského města Rijádu. Podle odborných posudků, které zveřejnil list New York Times, Patriot prostě selhal a co zůstává až zahanbující, nezdar přišel při zásahu proti raketě prastaré koncepce. Přesto dokázala protiraketový systém nabitý elektronikou oklamat.

R-11FM neboli Scud

Sovětská raketa R-11FM v názvosloví NATO zvaná Scud byla poprvé vyzkoušena v září 1955, poté zařazena do výzbroje sovětské armády, asi po dvaceti letech vyměněna za modernější systémy. Začal její prodej do ciziny, posléze se prodávala i projektová dokumentace. Scud se drží ve výzbroji různých armád třetího světa dodnes. Je rozvojovými státy i vyráběna. Třeba Jemen se rozhodl dolet rakety, který činil asi 300 kilometrů, zdvojnásobit přidáním jednoho stupně. Zvýšený dolet se ovšem projevuje na přesnosti zaměření, není ideální. To se ukázalo i při útoku proti letišti, Jemenci na něj vypustili právě modifikovaný Scud.

MIM-194 Patriot

Patriot byl nasazen do výzbroje americké armády v roce 1984 a představován jako spolehlivý protiraketový systém. V roce 1991 byl nasazen v první válce v Zálivu, měl chránit Izrael a Saúdskou Arábii proti raketám vypouštěným z Iráku. Podle Cirincioneho, který průběh války podrobně studoval, neměl Patriot úspěch. Autor dokladoval, že asi polovina z vystřelených protiraket se vydala za klamnými nebo náhodnými cíly. Systémy Patriot tehdy vystřelily celkem 158 protiraket. Nicméně americká armáda a ještě více výrobci chválili bojovou misi Patriotů jako absolutní úspěch a podařilo se jim vytvořit po celém světě dojem, že lepší protiraketová zbraň neexistuje a stojí za to si jí pořídit. Naposledy se takto »chytili« Poláci, když toužili po Patriotech prý na obranu před Ruskem. Účinnost zbraně měl podpořit i další »psychologický« nápad amerického výrobce. Prý jde o tak zdařilý systém, že jen americký Kongres může »z bezpečnostních důvodů« rozhodnout, komu bude prodán. Takže i o polské žádosti rozhodoval Kongres. S prodejem souhlasil, těsně poté ovšem přišel fatální nezdar.

Osudné setkání

V onen říjnový den zaznamenaly radary systému Patriot jemenskou raketu. Vyhodnotily parametry jejího letu a vypustily proti ní čtyři protirakety. Přibližně v té chvíli odhodil modifikovaný jemenský Scud první stupeň. Všechny čtyři protirakety se nechaly »napálit« a zničily právě už nepotřebný první stupeň. Systém pořídil i fotodokumentaci, kterou vzápětí velení armády uvolnilo pro média.

Na veřejnou ostudu bylo zaděláno. Vlády celkem čtrnácti zemí, kterým americký Kongres povolil koupi Patriotů, si »drbou hlavy«. Pořídily si, řečeno s Cirincionem, »řešeto«. Stálo ovšem miliardy dolarů.

