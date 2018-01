Ksenija Sobčaková dobře ví, jakou sílu představují média. Nemůže si stěžovat na jejich nezájem. Novináři projevují o kolegyni s poněkud skandální pověstí značnou »péči«. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Ksenija kandiduje »proti všem«

Než Ksenija Sobčaková oznámila svou kandidaturu na ruskou prezidentku, zašla za Vladimirem Putinem, aby mu svůj úmysl sdělila.

S přístupem k hlavě státu problém neměla. Zná ho už téměř tři desetiletí, říká mu »strýčku«. Její otec – Anatolij Sobčak – byl profesorem právnické fakulty Leningradské státní univerzity, učil mladého Putina, považoval ho za velice nadějného žáka. Když se pak Sobčak stal primátorem Petrohradu, povolal bývalého důstojníka KGB na radnici do funkce předsedy výboru pro zahraniční vztahy. Ve funkci Putin navštívil i Prahu, v roce 1991 asistoval u podpisu deklarace o ustanovení přátelských styků mezi Petrohradem a Prahou.

Přátelily se i rodiny a jen mimochodem, při předvolební kampani roznášel Sobčakovy letáky další student petrohradských práv – Dmitrij Medveděv, takže i jeho Ksenija zná.

Útěk z domova

Ksenija byla Sobčakovým milovaným dítětem, narodila se z jeho druhého manželství. Byla vychovávána s láskou a porozuměním, někdy prý až příliš velkým. V sedmnácti letech utekla z domova, později prohlásila, že už nemohla snést, že má »stále za zadkem ochranku«. Odešla do Moskvy, kde se postupně stala vítaným objektem bulvárních médií. Ale až po roce 2000, po smrti svého otce, kterého ctila. Pak ale zábrany padly, stala se celebritou večírků, absolvovala několik propíraných milostných avantýr s bohatými příslušníky zlaté mládeže. Také ale měla svou televizní show, hrála i ve dvou filmech.

Spoty z kuchyně

Bouřlivé scény už se staly minulostí, Ksenija se vdala, porodila syna a v předvolební kampani se stylizuje do role hospodyně. Dokonce předvolební spoty natočila v kuchyni. Té televizní, která se obvykle používá při natáčení kuchařských pořadů. Kampaň si podle svých slov financuje sama, jejím podnikatelským zájmem se stal prodej módy a módních doplňků, které i navrhuje. Podle médií si vydělá kolem dvou milionů dolarů ročně. Přitom dál uvádí televizní pořady. V roli novinářky se také objevila na prosincové výroční tiskové konferenci Putina, kde mu položila otázku, proč má po ohlášení kandidatury problém sehnat sál, kde by se mohla sejít se svými příznivci. Putin jí neodpověděl přímo, ale poradil jí. Prý se má nejdřív prezentovat programem, aby lidé věděli, co považuje za důležité. Kandidát bez programu není podle Putina důvěryhodný.

Ksenija se skutečně poučila a koncem prosince představila svůj volební program. Nazvala ho »proti všem«. Prohlásila, že Putin se stal prezidentem, když jí bylo 18 let, nyní jí je dvakrát tolik a »stará politická garda stále zůstává u moci«. Prý by se nechtěla dočkat toho, až její syn dospěje a budou se mu nabízet stále stejní kandidáti jako nyní.

Dohoda s Putinem?

Zatímco bulvár zaznamenává například kritiku bohatých Rusů, kterou Ksenija nešetří, seriozní média spekulují, že její kandidatura vlastně po dohodě podporuje Putina, když na sebe váže hlasy mladých voličů. Jinak totiž Ksenija dělá vše, aby u voličů neuspěla. První, co řekla, se týkalo Krymu. Měl by prý být vrácen Ukrajině. Vzápětí podpořila americké sankce proti Rusku a také se postavila za samozvaného vůdce opozice Alexeje Navalného, jemuž soud kvůli odsouzení za trestný čin zakázal účast v prezidentských volbách. Navalný je ovšem znám spíše na Západě, který ho dokonce označuje za vůdce opozice, než v Rusku.

Ksenija sbírá »protestní hlasy« a není jich málo. Podle sociologických průzkumů má šanci oslovit až deset procent voličů. Putina neohrozí, vezme vítr z plachet dalším kandidátům. Jenže to už se možná stává minulostí. Komunisté koncem prosince vybrali za svého prezidentského kandidáta Pavla Grudilina. Tomu se říká »rudý řiditel«, stejně jako Sobčaková je známý po celé zemi, stejně jako ona představuje »novou politickou krev«. Je však mnohem ráznější a může si to dovolit. Je řiditelem jednoho s nejznámějších ruských sovchozů, kde uplatňuje politiku »kapitalismu s lidskou tváří«, stará se o zaměstnance, má za sebou viditelné výsledky dlouholeté práce. To Sobčaková ukázat nemůže, takže protestní hlasy možná přejdou ke Grudilinovi.

(jo)