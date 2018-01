Tomáš Chorý přestoupil z olomoucké Sigmy do plzeňské Viktorie. FOTO - sigmafotbal.cz

Chorý posílil útok Viktorie Plzeň!

Útočník Tomáš Chorý se stal první zimní posilou fotbalistů Plzně. Dvaadvacetiletý účastník loňského evropského šampionátu hráčů do 21 let přestoupil na západ Čech z Olomouce a se suverénním lídrem prvoligové tabulky dnes podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Opačným směrem na půlroční hostování do Sigmy zamířil útočník Jakub Řezníček.

Plzeň využila výstupní klauzuli, kterou měl Chorý ve smlouvě se Sigmou. Přestupovou částku kluby nezveřejnily, média spekulují o sumě výrazně převyšující 20 milionů korun.

Vysoký útočník patřil v Olomouci, která je po podzimu v lize coby nováček nečekaně na třetím místě, mezi opory. Jako odchovanec Sigmy strávil v jejím dresu celou dosavadní kariéru. V nejvyšší soutěži má na kontě 37 utkání a pět vstřelených branek, v tomto ligovém ročníku odehrál 12 kol a trefil se dvakrát.

Od roku 2010 byl členem všech mládežnických reprezentací, zahrál si i na uplynulém evropském šampionátu do jednadvaceti let, kde se jednou gólově prosadil.

»Tomáš prokazuje dlouhodobě skvělou výkonnost, o čemž nás přesvědčoval po celou dobu, co jsme jeho sportovní vývoj monitorovali. Patří bezesporu mezi nejlepší útočníky v domácí soutěži, což v takto mladém věku budí respekt,« řeklpgenerální manažer Viktorie Adolf Šádek a dodal: »Těší nás, že Tomáše můžeme využít jako okamžitou posilu do našeho kádru, a zároveň v něm stále spatřujeme obrovský výkonnostní potenciál.«

Chorý dnes absolvoval zátěžové testy a v pátek už nebude chybět na prvním tréninku Viktorie v zimní přípravě. »Přestup do Plzně je pro mě dalším velkým krokem v kariéře. Jsem nadšený, že o mě projevil zájem klub formátu Viktorie, který každý rok hraje o titul a účastní se evropských pohárů. Těším se na nové spoluhráče a úspěchy, kterých společně dosáhneme,« řekl Chorý.

V Olomouci se ho na jaře pokusí zastoupit Řezníček, kterého Sigma z Plzně získala na půlroční hostování. Devětadvacetiletý útočník přestoupil na západ Čech před sezonou, ale v nabitém kádru si stabilní místo v sestavě nevybojoval. V lize na podzim jako střídající hráč zasáhl do devíti kol a při absenci útočné jedničky Michaela Krmenčíka několikrát hrál v evropských pohárech. Jediné dva góly za Viktorii dal v domácím poháru proti Opavě.

»Jakub nedostával na podzim tolik příležitostí, kolik by si asi sám představoval. Po vzájemné dohodě jsme dospěli k rozhodnutí, které bude pro obě strany nejlepší,« řekl Šádek. »Pro mě osobně je to další výzva v kariéře. Chci dokázat, že stále umím dávat góly a můžu být platný týmu ze špičky tabulky,« dodal Řezníček, bývalý hráč Příbrami, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Sparty Praha, Brna a slovenského Ružomberoku.

Viktoria, která po podzimu vede ligu o 14 bodů, má vedle Chorého nyní v kádru další dva hrotové útočníky. Jsou jimi nejlepší ligový střelec Krmenčík a Marek Bakoš.

(red)