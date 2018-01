Rozhovor Haló novin s Hansem Modrowem, bývalým premiérem NDR, předsedou Rady starších strany Die Linke

Měli jsme rovnováhu, ne válku

Narodil jste se v roce 1928, takže byste si mohl z dětských let pamatovat nástup fašismu a hitlerovců ve třicátých letech v Německu. Jaké jsou vaše vzpomínky z raného dětství?

Co se týče třicátých let, tak z této doby jsou mé vzpomínky strohé. To, co se mi vrylo do paměti, začíná až ve věku čtrnácti let. To již zuřila válka - psal se rok 1942 - která přišla i do mého rodiště, vesnice Jasenitz (Jasienica, 15 km od Štětína, od roku 1945 součást polského území – pozn. aut.). Tehdy spadly na vesnici a vlastně na celou oblast bomby, lidé umírali. Jenže velký vliv měla fašistická propaganda, která systematicky formovala myšlení lidí. »Tam je válka a my musíme proti ní bojovat« - to bylo heslo té doby.

Hans Modrow (vpravo), a bývalý poslanec Spolkového sněmu za Die Linke a člen Česko-německého diskusního fóra Richard Pitterle.

Mně bylo říkáno, nikoli že my Němci jsme přepadli jiné, ale ostatní nás ohrožují, a proto musíme proti nim bojovat. Válka je proti Německu a Německo se musí bránit, je to totální válka – tak nám ta situace byla tehdy vysvětlována. Proto jsem byl i členem Hitlerjugend, ale ne z důvodu, abych v něm někde mašíroval, ale proto, abychom »ve válce zachránili Německo«. Tak jsme si to mysleli. Pochopte, že veškerá propaganda a mašinérie působily na mladého chlapce.

Všichni muži byli ve válce, naši obecní hasiči často jezdili do Štětína, kde hasili hořící podniky pracující ve válečném průmyslu, například podnik, který vyráběl letecký kerosin. A já byl od svých 17 let (1945) zapojen ve Volkssturmu (německá lidová domobrana, která vznikla nařízením Adolfa Hitlera ze dne 25. září 1944. Byla tvořena civilními osobami-muži od šestnácti do šedesáti let – pozn. aut.). Byl jsem zajat Rudou armádou. Čtyři roky jsem pobyl v zajetí v SSSR.

Jak vás to ovlivnilo?

Samozřejmě že velmi. Pracoval jsem v prvních letech po válce v Sovětském svazu v lesích a tam jsem pochopil, co způsobil německý nacismus, co jsme jako německý národ způsobili Sovětskému svazu a jeho lidem – taktika spálené země. Fašismus, nacismus a válka se mi spojily do jednoho celku. Pochopil jsem vše, stal jsem se antifašistou.

V zajateckém táboře jsme měli k dispozici knihovničku antifašistické literatury, do které jsem se pustil, všechno jsem četl. Půl roku jsem byl na jakémsi antifašistickém kurzu, pak byl studentem mládežnické školy, dokonce asistentem učitele – a teprve v lednu 1949 jsem se vrátil domů, do Německa, abych v něm politicky pracoval. Bylo mi právě 21 let.

V témže roce, 7. října 1949, vznikla Německá demokratická republika a vy jste vstoupil do Sjednocené socialistické strany Německa (SED).

Ano. Zmíním takovou maličkost, ale je důležitá pro můj další život. Člověk, který mě velmi ovlivnil v mém politickém směřování, jeden lékař, který se také stal antifašistou, mi řekl, že musím jít nejprve pracovat fyzicky do továrny, abych poznal svět. A tak se také stalo. Takže patřím k těm, kteří jako funkcionáři mládežnické organizace současně velmi tvrdě pracovali ve výrobě. Byl jsem zámečníkem.

Často za mnou lidé chodili, diskutovali se mnou, já jsem něco věděl o politice, uměl jsem se vyjadřovat, a tak jsem se stal předsedou mládežnické organizace FDJ (organizace pokrokové mládeže v NDR), a mým nadřízeným byl Erich Honecker. Později, v letech 1952-1953, jsem v Moskvě studoval vysokou komsomolskou školu.

Jste svědkem dějin Německé demokratické republiky. Vstupoval jste do autenticky levicové strany v roce vzniku NDR a zakončil jste svou aktivní politickou dráhu jako premiér této země po pádu Berlínské zdi. Když se ohlédnete za těmito desetiletími, co zůstalo jako pozitivní odkaz NDR?

Je toho více. Ale zdůrazním jeden příklad, na který se zapomíná: V roce 1973 se Německá demokratická republika i Německá spolková republika staly v ten samý den a v té samé minutě členy Organizace spojených národů. Dále platí, že NDR se nikdy nekvalifikovala jako nějaký nestát, vždy to byl právní stát. Německá demokratická republika byla státem, který byl zainteresován na míru, neměl žádné konflikty s jinými zeměmi a národy. To je cenný odkaz.

Pro ilustraci uvedu ještě jednu drobnost: V roce 1972 jsem jel do Japonska na pozvání tamní socialistické strany. Pracoval jsem na Ústředním výboru SED a mým úkolem bylo jednat s japonskými hostiteli o navázání diplomatických styků. S Japonci jsme hovořili a jednali, a v roce 1973 se diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi navázaly.

Od roku 1945 jsou na území Německa, v někdejší tzv. americké zóně, rozmístěna americká vojska. Ve východní části, bývalé NDR, byla vojska sovětská, která však byla do konce roku 1994 odsunuta. Není to nerovnováha?

To je téma, o kterém jsem mluvil v lednu 1990 s Michailem Gorbačovem. V polovině ledna jsem si uvědomil, že se Sovětský svaz neudrží, že dojde k jeho rozpadu, a pochopil jsem vývoj i v dalších sousedních zemích, jehož důsledkem byl konec socialismu. Tak jsem o tom začal přemýšlet.

Přišli jsme proto s třístupňovým plánem na řešení otázky Německa: smluvní unie, konfederace, a až třetí stupeň sjednocený spolkový stát. Gorbačov s tím byl srozuměn, mluvili jsme o tom, že sjednocené Německo by mělo být neutrální. To bylo 30. ledna 1990.

Ale 8. a 9. února přijel do Moskvy ministr zahraničí USA James Baker. Mluvil s Eduardem Ševardnadzem (tehdejším ministrem zahraničí SSSR) a Gorbačovem, říkal »musíte se sjednotit. A v NATO můžete také zůstat«. Desátého února zamířil do Moskvy Helmut Kohl, a tam již bylo vše jasné – sjednoťte se. Na náš původní plán nikdo nebral zřetel. A v NATO můžete taky být…

Takže čí je to zrada?

Gorbačova.

Je dnes podle vás Evropa bezpečnější, když došlo ke sjednocení Německa, rozbití Jugoslávie, rozšíření NATO směrem na východ?

Ne, naopak. Byla to tehdy těžká situace studené války, ale hranice, byť zavřená, mezi Východem a Západem, mezi NATO a Varšavskou smlouvou vytvářela rovnováhu, ne válku. Bylo jasné, že kdo první vystřelí, znamená to jaderný střet a byli bychom mrtvi všichni.

Když si prohlížíme dokumenty třicetileté války, máme pocit, že to bylo něco hrozného, protože to bylo válčení dlouhé, ale zapomínáme, že válka USA v Afghánistánu trvá již 16 let! Lidé si tak nějak dokážou zvyknout na dlouhé války. Je-li tak dlouho vedena válka a není žádný odpor proti ní, lidé si na ni prostě zvyknou, což je velmi nebezpečné.

Vzpomínám si, jak jsme v padesátých letech sbírali v ulicích podpisy pod Stockholmskou výzvu (ve švédském hlavním městě proběhlo ve dnech 16. až 20. března 1950 zasedání Stálého výboru Světového kongresu obránců míru, které zformulovalo rezoluci, výzvu všem parlamentům za mír spojenou s podpisovou akcí – pozn. aut.). Opravdu bychom se zase měli bránit proti válce.

Proč Německo stojí na čele sil, které upevňují a prodlužují sankce proti Ruské federaci? Kdyby se spojily německé technologie a ruské suroviny, prospělo by to Němcům i Rusům, a potažmo celé Evropě.

Na tento cíl, který jste zmínila, neberou zřetel, protože jsou ve hře jiné zájmy. V politice neexistují žádní přátelé, jen zájmy. A tyto zájmy mají nyní navrch. Hovoříme o sankcích proti Rusku, ale myšlena je také Čína, na to nezapomeňme. Chybí zde určitá rovnováha.

Víte, potřebují nepřítele, potřebují eskalaci, aby byla stále vyzbrojována velká armáda. Jinak by přece mohli odzbrojit.

Když se Československo rozdělilo a Češi a Slováci vstupovali do Evropské unie, tak si vzpomínám, že se v té době jasně říkalo, že »my musíme tyto země vytáhnout z vlivu Ruska«. Sovětský svaz již není, ale je vytvořen nový nepřítel…

V diskusi na pražské konferenci Evropa po volbách pořádané v prosinci loňského roku Nadací Rosy Luxemburgové v součinnosti s klubem KSČM v ZHMP a SPED (informovali jsme o ní) jste zmínil, že v rámci Německa jsou různé výše sociálních dávek – vyšší na západě, nižší na východě. Stále tato diskriminace trvá?

Ano. Jsou velké rozdíly mezi mzdami v těchto dvou částech Německa, penze jsou průměrně nižší u východních Němců, a to platí do dneška. Já sám mám nižší důchod, a zdůvodnění je, že jsem byl politicky aktivní v NDR – to je pro mě a lidi, jako jsem já, vlastně forma trestu. Mateřské dávky jsou také nižší na východě než na západě. A pak se divíme, že ve východních částech Německa, tedy v bývalé NDR, získává vyšší volební podporu Pegida…

V tomto měsíci se dožíváte v dobré fyzické a duševní kondici úžasného životního jubilea 90 let. Redakce Haló novin vám k tomu upřímně blahopřeje.

Děkuji a zdravím vaše čtenáře a čtenářky.

Monika HOŘENÍ, Richard PITTERLE

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Dr. Hans Modrow, narozen 27. ledna 1928, od 13. listopadu 1989 premiér NDR, čestný předseda Die Linke (předtím PDS - Strany demokratického socialismu). Poslanec Spolkového sněmu a Evropského parlamentu (1999-2004). V letech 1999-2002 místopředseda Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Česká republika.