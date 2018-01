Ilustrační FOTO - pixabay

Náměstci přišli o křesla

Na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) končí většina dosavadních náměstků, dále pokračují pouze náměstek pro sekci zahraničního obchodu Vladimír Bärtl a státní tajemník Robert Szurman.

Vyplývá to z nově zveřejněné organizační struktury ministerstva na webu resortu. Ministerstvo ČTK sdělilo, že kvůli změně systematizace bylo od ledna na úřadu zrušeno 14 služebních a 11 pracovních míst. »V roce 2017 bylo na ministerstvu průmyslu a obchodu deset náměstků a 41 ředitelů odborů. Po změně systemizace je nově sedm náměstků a 39 ředitelů odborů,« uvedl úřad. Návrh na úpravu systemizace schválila před Vánoci vláda. Podle ministerstva vnitra souvisí s reorganizací práce ministerstev a s cílem naplnit programové priority vlády.

Na MPO byla mimo jiné zrušena správní sekce, kterou vedl exministr Havlíček a byla vytvořena nová sekce legislativní a provozní. Například sekce energetiky, kterou dosud vedla Lenka Kovačovská, se přeměnila na novou sekci surovin a energetiky. Zanikla například sekce majetkových účastí, kterou vedla Pavla Sluková. Její odbory se přesouvají do jiných sekcí.

Ministerstvo dále uvedlo, že během ledna vyhlásí výběrová řízení na nová služební místa náměstků. Připomnělo, že podle služebního zákona by měla být výběrová řízení dokončena do 90 dnů po lhůtě podání žádosti. Někteří odvolání náměstci by se tak mohli na úřad vrátit. »Výběrových řízení se mohou zúčastnit žadatelé, kteří splňují zákonné podmínky. To znamená, že žádost mohou podat i odvolaní náměstci, pokud splní požadavky na nová služební místa,« podotklo MPO.

Náměstci, jimž bylo služební místo zrušeno, byli zařazeni mimo výkon služby nejdéle na šest měsíců. »V této době bude v rámci služebního úřadu MPO a ostatních správních úřadů hledáno vhodné služební místo pro zařazení státního zaměstnance,« dodalo ministerstvo.

Doplnilo, že do doby ukončení výběrových řízení jsou pověřeni řízením sekcí odborní státní zaměstnanci. Pro sekci legislativní a provozní to je Filip Terš, pro sekci průmyslu, podnikání a stavebnictví Oldřich Macák, pro sekci surovin a energetiky Vladimír Sochor, pro sekci fondů EU a digitální ekonomiky Marian Piecha a pro sekci technologií 4.0 Martin Hronza.

(ng)