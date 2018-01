Ilustrační FOTO - pixabay

Hracích automatů ubývá, registr hráčů má zpoždění

Počet hracích automatů v České republice se od začátku letošního roku proti konci roku 2017 snížil zhruba o třetinu ze 47 134 na 31 054. Důvodem je konec přechodného období zákona o hazardu, který naplno platí od ledna 2018.

Pokud by provozovatel dál používal automaty nevyhovující nové legislativě, hrozí mu milionové pokuty, uvedl deník E15.

»Třetina automatů nesplňující nároky nové legislativy byla zrušena na žádost provozovatelů,« sdělilo E15 ministerstvo financí (MF).

Od Nového roku není možná hra na automatech bez registrace. Při zřizování hráčského konta musí provozovatel zjistit a ověřit totožnost a věk hráčů a umožnit mu nastavit sebeomezující opatření. To jsou například nastavení maximální výše sázek, maximální výše čisté prohry nebo počet přihlášení za den nebo měsíc. Nový zákon také nařizuje povinnou přestávku po dvou hodinách hry. »Herny se navíc budou od tří do deseti hodin ráno muset zavírat. Nonstop provozy tak budou možné jenom u kasina, ale u heren už ne,« řekl už dříve bývalý náměstek MF Ondřej Závodský. Registrace je povinná také při kurzovém sázení na pobočkách. Dosud se museli registrovat hráči jen při internetových sázkách.

Podle E15 musejí automaty hráčům zobrazovat, jaký čas u zařízení strávili, celkový přehled čistých proher, případně hráčem nastavené limity sázek nebo výher. Automaty musejí získat certifikát od Elektronického zkušebního ústavu. Podle vedoucího příslušného oddělení ústavu Miloše Hány to bude trvat zhruba tři měsíce. »Největší zdržení způsobuje výklad zákona ve vztahu ke konkrétním automatům. Jak ze strany žadatele, tak i z ministerstva financí,« uvedl Hána deníku E15.

Pokud by provozovatelé dál využívali automaty, které umožňují hru bez registrace nebo nedovolují nastavit si limit proher, hrozí jim pokuta tři miliony korun. V případě, že by si hráč mohl zřídit více účtů, hrozí navíc pokuta milion korun.

Počet heren v Česku podle Závodského klesne za období od konce roku 2016 do konce roku 2018 na třetinu, tedy z 6100 zhruba na 2000. »Během loňského roku nebyly povolovány automaty do restaurací a hospod a více než 80 procentům vyprší platnost povolení v lednu a únoru. Po 1. březnu by mělo zůstat posledních 120 provozoven. A v roce 2019 už to budou jen jednotky hospod, kterým bude dobíhat desetileté povolení z roku 2009,« dodal Závodský.

Návrh zákona původně počítal s tím, že si každý hráč sebeomezující opatření musí nastavit, nakonec je to na jeho vůli. Ovšem provozovatel mu ho musí nabídnout. »Legislativní rada vlády tento bod ze zákona vyškrtla. A to je jedna z věcí, která mě na tom legislativním procesu hodně mrzí,« sdělil Závodský.

Původně měl být s účinností nového zákona o hazardu hotový také registr hráčů. Ten by znemožňoval hrát například lidem, kteří se již léčili ze závislosti. Měl by také zabránit tomu, aby hráli lidé na sociálních dávkách nebo v osobním bankrotu. Kvůli problémům se zadávací dokumentací se jeho start odložil. Podle Závodského by v ideálním případě mohl fungovat v příštím roce.

(ng)