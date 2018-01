Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zákon odradil migranty

V Dánsku loni požádalo o azyl nejméně lidí za posledních deset let.

Informovalo o tom dánské ministerstvo pro imigraci a integraci, podle něhož loni počet žadatelů o azyl dosáhl počtu 3458. V roce 2015 požádalo o azyl v Dánsku 14 792 osob a v roce 2016 vzrostl počet žadatelů na 21 316. Podle dánské ministryně pro imigraci Inger Stöjbergové přispěla ke snížení jejich množství série 67 opatření, která vláda od migrační krize v roce 2015 přijala.

Mezi opatřeními byl i zákon umožňující konfiskaci majetku, jenž vyvolal kritiku ze strany obhájců lidských práv. Zákon umožňuje dánským úřadům odebírat žadatelům o azyl cennosti a hotovost nad 10 000 dánských korun (34 000 Kč) v rámci spoluúčasti na financování péče o imigranty. »Nepochybuji o tom, že povědomí o našich přísných opatřeních týkajících se imigrace se rozšířilo i za našimi hranicemi, a to je přesně to, co jsme chtěli,« uvedla Stöjbergová v prohlášení, z něhož citoval zpravodajský server The Local. »Vždy jsem byla přesvědčena, že uprchlíci zvažují sociální výhody, které nabízejí různé evropské země, a vláda nyní dánský obchod s dárkovým zbožím zavřela,« dodala. Dánsko například zveřejnilo podrobností z nového dánského azylového zákona v libanonském tisku v roce 2015.

(čtk)