Rok 2018 bude opět rokem volebním

Každý člověk má právo na vlastní názor. Nelze jej ovlivnit ani zakázat. A to je, myslím, dobře. Příkazy a zákazy jsou tím nejhorším, co by nás mohlo potkat. Svoboda projevu je jedním ze základních pravidel demokracie. Je však třeba se vyvarovat těch, jež věci překrucují a snaží se zneužívat důvěřivost svého okolí. KSČM prošla určitým vývojem a stojí na pevných základech, které vytvořily generace poctivých lidí. Prosazuje názory občanů, snaží se zlepšit jejich životní podmínky a vést republiku k prosperitě. O tom všem a mnohém dalším hovoří závěry kladenského sjezdu. Strana právě zde deklarovala své postoje k minulosti i vize budoucnosti. A právě proto jsou aktuální i dnes. Nebojíme se přijmout odpovědnost a lze rozhodně hodnotit jako úspěch získání důležitých postů v Poslanecké sněmovně ČR, ze kterých je náš hlas více slyšet. Nepřijmout tyto funkce by totiž znamenalo menší možnost prosadit jednotlivé body našeho volebního programu a tím zklamat ty, kteří nám dali svou důvěru.

Máme ve straně spoustu odborníků a rozhodně není možné souhlasit s názorem, že strana stárne. Naopak v poslední době přichází mladí lidé, kteří se chtějí zapojit do práce. Život, a zvláště politika, je o hledání shody. Čerpejme vědomosti a zkušenosti od starších a nepodléhejme letargii, která se určitým skupinám hodí do krámu. Píše se rok 2018, ve kterém můžeme jasně prokázat svou prací naplnění volebního programu KSČM a tím i dosáhnout úspěchu v senátních a komunálních volbách.

Emil PERNICA, předseda OV KSČM Blansko