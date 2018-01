Solidárnost ve psí

Poslouchala jsem jednoho »moudrého muže«, jak nám důchodcům vysvětloval, proč nemůžeme dostat přidáno rovným dílem. Prý bychom čelili kritice těch, kteří jsou v invalidním důchodu, a ať prý chceme nebo nechceme, zásluhovost je nutná. Už jsem očekávala, že řekne, že přece Marx s Engelsem tvrdili, že socialismus je to, že každý dostane podle zásluh. To naštěstí nezaznělo, ale protože onen člověk byl hlasem mladý, předpokládám, že vzhledem ke školní výuce po listopadu 1989 ani o klasicích marxismu neslyšel.

Ale mně nejde ani o marxismus, ale o to, že se každým přidáním důchodcům otevírají pomyslné nůžky mezi těmi, co se dostanou pod průměr a mezi těmi, co jsou nad průměrem. Jen pro příklad. Je čistě akademický, takže počítat nemusíte. Před deseti lety pan »xy« měl důchod patnáct tisíc a paní »ab« deset. Rozdíl byl tedy pět tisíc. Tak »měřila« jejich zásluhovost. Po několika úpravách její důchod vzrostl na dvanáct tisíc pět set, a jeho na dvacet. Rozdíl byl najednou sedm a půl tisíc. Kdybych sem zahrnula ty důchodce, kteří pobírají kolem padesáti tisíc, pak ono současné plánované (cca čtyři sta padesát korun), mu zvýší penzi o dva a půl tisíce a té paní »ab« o zmíněných dvě stě padesát korun. Ta paní by si za toto navýšení mohla koupit pět balení másla a ten padesátitisícový pán padesát. Cítíte ten rozdíl? Já alespoň, protože patřím spíše k podprůměru, ho cítím. Na samém počátku důchody obou byly vypočítány i vzhledem k tzv. zásluhovosti. Pak už najednou ti bohatší dostali víc, protože údajně měli víc zásluh a zřejmě mají větší žaludek a neživí se rohlíky a párky jako my dole v podhradích.

Těžko mi někdo vysvětlí, proč stále tento způsob zvyšování penzí je spravedlivý. Stejně jako, když za Topolánka, který chce být prezidentem, bylo zrušeno tzv. zastropování. Rozumím tomu tak, že neexistuje strop na výši penze, že ti, co tzv. platili více, jak jim předepisoval zákon, mohou dostat penzi bez hranic, tedy důchod, který je vlastně jakýmsi druhem zlatého padáku. O to méně zbude na ty, kteří vydělávali méně, a nedivím se, že časem na důchody nemají být peníze, pokud má pravice alespoň štípek pravdy.

Kde je dnes solidarita? Myslel vůbec někdy Topolánek a Kalousek na solidaritu? Jen když jim kapalo. Topolánek by opravdu byl »dobrým prezidentem«.

A ony důchody? Není už čas se zamýšlet nad rovnoprávností, těsně po Listopadu tolik slibovanou zbožštělým Havlem?

Růžena DOMOVÁ, zastupitelka města Soběslavi (KSČM)