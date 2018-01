Vydržím?

Je nový rok a můžeme bilancovat. Co se nám podařilo, co ne, co chceme zlepšit... Právě milník mezi dvěma roky je příhodný k tomu, abychom si stanovili předsevzetí. Někdo chce zlepšit postavu, zhubnout, omezit kouření, přestat pít alkohol, jíst zdravá jídla, zlepšit pracovní výsledky, povýšit, vydělat více peněz, vyměnit partnerku...

Když vidím kolem sebe, jak se všichni předhánějí, co všechno chtějí letos změnit nebo zlepšit, tak jsem taky trochu zapřemýšlel. Vlastně jsem přemýšlel každý rok, ale nikdy jsem nic nevymyslel. Letos jsem to ale vzal vážně. Hubnout nechci, protože nemám kde, i když jsem se přes svátky pěkně nafutroval. Nekouřím, ale pitný režim měnit nechci. Pít se zkrátka musí, a protože my jsme tady v práci pod permanentním drobnohledem čtenářů, tak pijeme víc. Pracovní předsevzetí si dávat radši nebudu, protože až si to přečtou šéfové, tak by mě mohli začít víc kontrolovat, a to by nemuselo dopadnout dobře. Už stačí, že máme na klíčích čip, který nás tu sleduje.

Nakonec jsem si vzpomněl, že jsem si před časem slíbil, že zlepším fyzičku. A teď je na to správná doba. Mám dvě malé krásné děti a ty mě hodně vyčerpávají. Sice příjemně, ale síly mi berou, musím je někde nabrat. Chci je vést ke sportu. Nebude to jednoduché, protože jsem čtyři roky, hlavně vinou zranění, neměl žádný větší pohyb. Do práce i z práce jezdím hromadnou dopravou, na rodinné výlety autem. A v práci sedím většinu času jen u počítače.

Najal jsem si osobního trenéra. Působil také jako manažer hokejové Slavie v době, kdy tam trénoval olympijský vítěz z Nagana Vladimír Růžička. Růža by si k sobě snad nebral amatéra. Mám už i tréninkový program rozfázovaný na několik týdenních bloků dopředu. Vypadá to hezky, líbí se mi to (už třetí den), ale nevím, jak dlouho mi vydrží plnit plán na 120 procent. To je podmínka trenéra, 100 procent je prý málo.

Podle jednoho průzkumu nevydrží plnit déle než měsíc dvě pětiny těch, co si dali předsevzetí. Na druhou stranu jsou ale ti, kterým pevná vůle vydrží po celý rok. Sám jsem zvědavý, kam až to dotáhnu. Víc než měsíc určitě. Snad. Možná. Uvidíme.

Martin KALOUS