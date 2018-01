Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Babiš a Fico se shodli, odmítají kvóty

Premiéři České republiky a Slovenska Andrej Babiš a Robert Fico se shodují v odmítání kvót na přerozdělování migrantů v rámci Evropské unie a mají shodný názor, že zásadní politická rozhodnutí v tomto evropském bloku je třeba přijímat konsenzem šéfů členských států a vlád.

Dali to najevo na společné tiskové konferenci v Bratislavě. Fico vyjádřil podporu dalším zemím visegrádské skupiny (V4), tedy Česku, Polsku a Maďarsku, v souvislosti s žalobami, které na tyto země kvůli neplnění migračních kvót podala Evropská komise. »Řešení migrační krize nebo přistěhovalectví je jinde než v kvótách. V4 stojí za tím názorem, čekáme, že získáme další spojence jako Rakousko a další země. Myslím, že máme dobrou šanci přesvědčit Evropu,« řekl Babiš. Český premiér se rovněž postavil proti konceptu tzv. vícerychlostní Evropy, tedy proti užší spolupráci některých států. »Není dvojrychlostní Evropa. Všichni členové Evropské unie by měli mít stejná práva,« dodal.

Robert Fico. FOTO - Haló noviny

Fico se zastal ostatních zemí V4 ve věci žaloby ohledně migračních kvót. »Pokud jde o migrační problematiku, postoje vlád Česka a Slovenska jsou prakticky totožné… Chceme a budeme projevovat solidaritu České republice, ale i Polsku a Maďarsku, pokud jde o žaloby, které byly na tyto země podány, protože to je naprostý nesmysl…,« řekl šéf slovenského kabinetu. »Kvóty nefungují, jsou neefektivní, rozdělují Evropskou unii a my jsme zaplatili obrovskou politickou daň za to, že takové rozhodnutí bylo přijato jen většinou na Radě ministrů,« dodal Fico. Dal také najevo obavy, že schválení dalších rozhodnutí v migračních záležitostech pouze na základě většiny hlasů, a nikoliv konsenzem všech zemí, by mohla rozdělit státy do dvou táborů a poškodit EU.

Eurozóna zatím ne

Babiš, který byl na Slovensku na své první bilaterální zahraniční návštěvě ve funkci premiéra, na otázku novináře ohledně možného vstupu ČR do eurozóny řekl, že zatím tuto potřebu necítí. Poznamenal přitom, že vidí více negativ než pozitiv takového kroku. »V této chvíli jsme spokojeni s českou korunou. Díváme se na to, jak funguje eurozóna, ale není potřeba, abychom do ní hned vstoupili. V této chvíli vidíme více negativ než pozitiv,« uvedl Babiš. Bez bližších podrobností dodal, že eurozóna stejně jako Evropská unie potřebuje reformu. Slovensko, které na rozdíl od dalších tří zemí visegrádské skupiny euro zavedlo už v roce 2009, bude podle Fica prosazovat, aby se debaty o reformách eurozóny účastnily i státy Unie mimo klub zemí platící eurem.

Nadstandardní vztahy

Rodák z Bratislavy Babiš, který si s Ficem tyká, na tiskové konferenci hovořil česky. Předseda české vlády před novináři ocenil nadstandardní vztahy mezi oběma státy bývalé československé federace a klidné rozdělení společného státu. »Naše vztahy jsou prioritní. Hlavně tento rok, kdy si připomínáme 100 let vzniku Československa a 25 let rozdělení Československa, které může být příkladem pro všechny ve světě,« řekl Babiš. Vztahy mezi ČR a SR jsou podle Fica na takové úrovni, že je může oběma státům závidět celý svět. Nadstandardní vztahy obou zemí zmínili oba premiéři také ve společném prohlášení u příležitosti společné schůzky.

Vzájemná ochrana

Prováděcí dohodu k dříve dojednané smlouvě mezi ČR a SR o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru v Bratislavě podepsala ministryně obrany Karla Šlechtová se svým slovenským kolegou Peterem Gajdošem. Dokument umožní pilotům jedné země zasáhnout za použití zbraní na území druhého státu bývalého Československa proti narušiteli vzdušného prostoru. Šlo by např. o situaci, kdy by teroristé unesli civilní letadlo a chystali se s ním zaútočit. Dokument zároveň předpokládá vzájemnou pomoc v případě, že by jedna ze zemí nebyla s to zajistit ochranu svého vzdušného prostoru. Detaily spolupráce určuje právě prováděcí dohoda.

(ava, čtk)