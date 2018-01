Jihočeský hejtman Jiří Zimola. FOTO - wikimedia commons

Zimola založil v ČSSD platformu nespokojených

Kritici současného vedení ČSSD založili platformu, která má podle nich zastavit propad strany. Žádají přímou volbu předsedy ČSSD a to, aby členové strany přímo rozhodli o případném vstupu do vlády.

Vznik platformy inicioval bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. Jedním z prvních kroků platformy bylo ohlášení podpory Miloše Zemana v prezidentské volbě. Vlastní kandidáty do vedení ČSSD však zatím platforma nemá. Bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek vlastní kandidaturu přímo vyloučil.

Za vznikem platformy pojmenované Zachraňme ČSSD stojí vedle Zimoly a Haška také například bývalý senátor Zdeněk Škromach, poslanec za Ústecký kraj Jaroslav Foldyna nebo hejtman Vysočiny a poslanec Jiří Běhounek. Platforma by měla podle nich být neformálním diskusním fórem, které umožní debatu o budoucnosti strany a o jejích hodnotách.

Platforma chce změnit formát únorového mimořádného sjezdu ČSSD. Zimola uvedl, že by se sjezd neměl formálně ukončit, takže by jeho delegáti mohli pokračovat v diskusích i po odjezdu z Hradce Králové. Zimola to označil za »permanentní sjezd«, který by fungoval až do řádného sjezdu strany a změnil by stanovy ČSSD tak, aby předsedu volili přímo členové.

Platforma také žádá, aby současné vedení strany vyvodilo politickou zodpovědnost za neúspěch v loňských volbách. Chtějí rovněž, aby rozhodování o podpoře vlády nebylo jen na poslaneckém klubu, ale rozhodlo se podle vůle celé členské základny. Hašek v této souvislosti nechtěl předjímat, jaké by rozhodnutí mělo být, bude podle něj záležet na výsledku vyjednávání s hnutím ANO. Dosavadní jednání o vládě ze strany ANO ale Hašek kritizoval.

Organizátoři platformy rovněž svolali na 20. ledna setkání svých stoupenců do Tábora, kde chtějí vést debatu o dalším směřování ČSSD.

(ste)