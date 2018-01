Ilustrační FOTO - Pixabay

Londýn z perníčků

Londýnské muzeum architektury vystavilo model miniaturní metropole vyrobený z perníčků. Na chutném projektu se podílelo bezmála 50 největších architektonických firem. Město se tak může pochlubit téměř kompletně jedlými hrady, stadiony, třemi mosty, veřejnými budovami i obytnou čtvrtí. Organizátoři doufají, že projekt pomůže vybrat peníze na charitu a zároveň povzbudí veřejnost, aby se zapojila do urbanistického plánování.

»Lidé často přijdou do kontaktu s architekturou pouze přes konzultaci či kontroverzní otázky plánování,« poznamenala ředitelka muzea Melissa Woolfordová. »Je to tedy pro ně příležitost ukázat vlastní kreativitu a udělat něco zábavného pro komunitu, pro niž pracují,« dodala. Perníkové město v měřítku 1:100 tvoří čtyři čtvrtě: staré labyrintové centrum, nové průmyslové město s »centrální pekařskou oblastí«, ekologické město a nábřežní energetická čtvrť. Rozložení města bylo navrženo tak, aby architekti i návštěvníci uvažovali, jak jeho obyvatelé v ulicích prožívají všední dny. Podle Hilary Satchwellové, ředitelky společnosti Tibbalds Planning and Urban Design, jež za plánem stojí, čerpala firma inspiraci ze skutečných měst. »Chtěli jsme lidem ukázat, že podle toho, jak naplánujete místo, ovlivníte i to, jak se v něm cítíte. Jedna část s úzkými klikatými ulicemi, lemovanými budovami působí středověce. Pak je zde velmi otevřená, formálně plánovaná oblast s rovnými ulicemi a výhledy. Tyto prvky jsou o tom, jak rozložíte budovy a ulice,« řekla pro CNN.

Architekti, kteří si měli upéct vlastní materiál, používali i lízátka a další cukrovinky. Jako podporu nosných konstrukcí mohli použít i materiály, které nelze jíst, pod podmínkou, že oku diváka zůstanou skryty. Podle Petry Montuschiové - autorky ostrova, na němž jsou pěší zóny a jezdí elektrické vlaky i lodní taxíky - byl perníkový materiál náročný úkol. »Museli jsme udělat několik modelů a vyzkoušet i různé způsoby pečení. Ač perník je nezvyklý materiál, dá se upéct a zpevnit do různých tvarů,« uvedla.

(čtk)