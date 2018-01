Ilustrační FOTO - Pixabay

Procházka s manželem. Nesplnitelný sen

Setara si může procházku s manželem po svém rodném městě Sistwei na západě Barmy pouze představovat. Čtyřiadvacetiletá žena narozená do buddhistické rodiny se totiž před čtyřmi lety provdala za člena muslimské menšiny Rohingů, které vláda do města nepouští. Přestože si Setara často zoufá nad životem rozděleným mezi dva neslučitelné světy, manžela by prý nikdy neopustila. Příběh vzácného vztahu vypráví reportáž agentury AP.

Muhammada poprvé Setara potkala na tržišti v rohingské vesnici nedaleko Sistwei, kde prodávala zeleninu. Vyměnili si telefonní čísla a při následných setkáních v Muhammadově lékárně spolu vtipkovali jako kterýkoli jiný mladý pár ve světě. Mladá žena se do o osm let staršího muslima zamilovala, prý to byl nejhodnější člověk, jakého kdy potkala. Své rodině to ale říct nemohla. Jen několik měsíců před jejich prvním setkáním úřady v Sistwei uzavřely místní mešity a přes 120 000 Rohingů žijících na západě Barmy bylo vysídleno do táborů. Členům muslimské menšiny, kteří se za doprovodu policistů vydávají na ojedinělé návštěvy pobřežního města hrozí, že budou napadeni a zabiti.

Rodina zuřila

Kdyby prý v Sistwei věděli o manželství místní rodačky s Rohingou, hned by ji zabili. »Takže jsem vždycky opatrná,« říká Setara, která sní o tom, jak jednou se svým manželem povečeří v kruhu bývalých přátel a rodiny a jak si budou společně máčet nohy v teplých vodách Bengálského zálivu. Milostné poměry mezi zástupci buddhistické a muslimské komunity jsou v Barmě extrémně vzácné. Když se o své lásce přece jenom Setara rozhodla zpravit rodinu, její nejbližší zuřili. Starší bratr ji zmlátil, rodina s ní přerušila styky a varovala ji, aby se k Rohingům již nevracela.

Opačný efekt

Jejich reakce však měla přesně opačný efekt. Ke konci roku 2013 konvertovala Setara k islámu a při skromném obřadu se provdala za Muhammada. Rohingové v osadě poblíž Sistwei ji prý mezi sebe vřele přijali. Pro Muhammada bylo ohromující, že žena z druhé strany se nechová vůči Rohingovi jinak než k vlastním lidem. »Bere mě jako lidskou bytost a já ji beru jako lidskou bytost, je to tak prosté,« odpověděl na otázku, jak pár překonal ohromné společenské překážky. Problémy mladého páru zde ani zdaleka neskončily. Situace se stala o to složitější, když vláda letos po útocích muslimských radikálů spustila proti Rohingům nekompromisní kampaň, z níž vzešla jedna z nejhorších uprchlických krizí ve světě. V místech, kde žijí Setara s Muhammadem sice k drastickým událostem nedošlo, Muhammad však jako všichni ostatní Rohingové nemůže cestovat a žije ve světě značně odlišném od atmosféry v Sistwei.

Jiný svět

Tam se Setara často vydává, aby nakoupila zásoby pro lékárnu a obchod, které manželé provozují. Stále tak má na očích svět plný svěžesti, se školami, univerzitami, dlážděnými ulicemi a karaoke barů a restaurací, kde se popíjí víno na břehu moře. »Vždycky si přeju, abych si mohla s manželem vyrazit a navštívit všechna zábavní místa ve městě. Obzvlášť, když vidím všechny ty páry okolo. Někdy se mi jenom chce brečet,« řekla mladá žena. I přes úskalí by prý ale svého muže nikdy neopustila. »Budoucnost pro Rohingy je špatná. Ale nikdy neodejdu, mým osudem je být tady, být s mým manželem,« dodala.

