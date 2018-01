Vašo Patejdl před hotelem

Kde to milují Bočanová s Dejdarem?

Jižní strana rakouských Alp je v zimě velmi oblíbená díky největšímu počtu slunečných dní v celém Rakousku. Není proto divu, že zde najdeme i jedno z nejlepších lyžařských středisek Nassfeld, které ohromuje svou velikostí, rozmanitostí sjezdovek a nádherným horským panoramatem. I to je jeden z důvodů, proč tam každoročně zavítá mnoho známých českých osobností.

To je případ i Mahuleny Bočanové, která do Nassfeldu jezdí pravidelně. »Vydařená zimní dovolená by podle mě měla vypadat přesně jako tady. Krásné alpské počasí, slunce celý den, po lyžování si s partou zajít na báreček, zatancovat si pod širým nebem, pak se vypotit v sauně a taky se dobře vyspat,« svěřila se herečka. Kromě ní přijeli na pozvání majitele CK PK Petra Kopala toto vše zažít a načerpat energii ve wellness hotelu také Martin Dejdar a slovenský hudebník Vašo Patejdl, který zde i vystoupil a zahrál stovkám českých lyžařů. Kromě toho přiznal, že si to tu také oblíbil, stejně jako jeho kolegové a kamarádi. »Jsem tady podruhé a to je v mém případě trochu výjimka. Jsem totiž člověk, který rád objevuje nové oblasti a jen výjimečně se někam vrací. Mám rád, když můžu z hotelu vyjet přímo na sjezdovku. A to tady je. A k tomu spousta krásných sjezdovek, skvělé wellness a úžasný výhled do údolí,« uvedl Patejdl.

Mahulena Bočanová si užívá i večerní chvilky.

Mahulena Bočanová je zdatnou lyžařkou, a tak se snaží během zimy vyrazit do hor vícekrát. Když jede do zahraničí, jede pokaždé právě do Nassfeldu. »Jsou tu skvělé sjezdovky, které si vybíráte podle náročnosti. Také mě hodně baví, že si můžu vybrat rakouskou, nebo italskou stranu, a tudíž si i vybírat mezi těmito kuchyněmi, podle toho, na co mám chuť,« smála se. I pro ni je samozřejmě velkým přínosem to, že z hotelu Falkensteiner, ve kterém byli všichni ubytovaní, je to na sjezdovku doslova krok. »Vyjdeš z hotelu v lyžákách, zašlápneš lyže a jedeš, což je pro lyžaře ten největší benefit.«

Jako máma bere při výběru dovolené ohled i na to, jak je daná lokalita vhodná pro děti. A tady na ně rozhodně nikdo nezapomíná. »Nejvíc se mi líbí, že je na hotelu bazén s klouzačkou pro děti, ve kterém je teplá voda, vydržíme tam třeba i dvě hodiny. A také venkovní bazén s teplou vodou, kdy zároveň koukáte na Alpy. To je pro děti naprosto úchvatný zážitek.«

Bouřlivý večírek s diskotékou

Martin Dejdar se po lyžování chopil mikrofonu a moderoval bouřlivý večírek s diskotékou pod širým nebem i další večírek, který se dále konal v hotelu.

Středisko Nassfeld ale určitě není vhodné jen pro zimní radovánky. Mahulena Bočanová se sem na doporučení chystá i v létě. »Nikdy jsem nechápala, proč lidi jezdí na hory v létě, ale pak jsem to jednou zažila a musím říct, že je to srovnatelný zážitek se zimní dovolenou. A tady je to prý v létě ještě krásnější. Navíc k moři je to jen hodina a půl autem,« dodala závěrem.

(mac)

FOTO - Hotel Falkensteiner